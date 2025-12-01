高市時代來臨！政局翻轉＋AI火力全開 日股突破5萬點強勢上攻

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

日本歷史上第一位女首相高市早苗上任後，市場預期其財政刺激政策可望帶動經濟成長，日股表現大放異彩，在全球主要股市中表現名列前茅，日股基金跟著水漲船高。

由於對黑金政治及高通膨極度不滿，日本前任首相石破茂在位不到1年即告下台，執政的自民黨接連在去（2024）年10月的眾議院和今（2025）年7月的參議院選舉中相繼失利，並首次在參眾兩院同時失去過半數席位，成為少數執政黨。高市早苗雖在自民黨總裁選舉中意外出線，但過去合作長達26年的公明黨退出執政聯盟，使組閣一度受挫，所幸後來維新會靠攏，雙方重組執政政策聯盟，高市早苗正式成為日本第104任首相，也是日本歷史上第一位女首相。

高市早苗上任後為日本政治注入新鮮感與世代共鳴，跨派系整合與實務導向的人事布局，淡化權力平衡的舊式政治文化，強勢而穩健的領導形象，滿足社會對穩定與改革並行的渴望，內閣甫成立即引發民意沸騰，也帶動自民黨的氣勢。根據多家民調最新統計，高市內閣支持率飆升至74%，創近20年新高，以壓倒性民意開局，重新凝聚自民黨的組織能量與社會動力，聲勢水漲船高。

端出新外交與產業布局 通膨壓力成最大考驗

被認為是安倍晉三繼承人的高市，在外交和經濟上均延續了安倍路線。日本曾在關稅談判中承諾，將對美國投融資5,500億美元，美日雙方共同簽署推動美日聯盟邁向「黃金時代」的協議，並對外公布了總額60兆日圓的企業投資項目，涵蓋能源、AI電力開發、AI基礎設施、關鍵礦物4大領域。不過，日本研究報告指出，此舉將令日本國內生產毛額（GDP）減少0.4%、出口減少1.3%、企業破產增加2.6%等不利情勢。

高市長期主張增加政府支出和寬鬆貨幣政策，以刺激經濟成長，競選自民黨總裁時更提出「Japan is Back」口號，主張日本經濟全面復興，打出發行赤字公債的強硬政策，日圓與日本公債同時被市場抛售，日圓兌美元一口氣貶破150大關，10年日本公債利率更創下17年來新高，並將半導體、AI、航太、防衛與資安列為17項關鍵產業，盼全面降低對中國依賴。

