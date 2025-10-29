高市時代 台灣的印太新抉擇

川普與日本新首相高市早苗見面，象徵美日新時代的開始，高市在首相官邸表示，美日在中國議題上「重申台海和平穩定的重要性」。對此，普遍認為高市任首相是台日關係重大利好的民進黨政府，旋即由外交部出面回應，強調高市此言是彰顯反制威權勢力的擴張，但欣喜之餘，台灣恐需回歸冷靜來看待這位「鐵娘子」。

近幾年，日本首相雖走馬燈似的更換，但對國家定位的訴求卻頗為相似。簡單說，美國從2017年嘗試重塑印太地區的盟友體系，便對「島鏈」這一剛性對抗機制漸失興趣，轉向以經濟和安全相融合的柔性「小多邊」結盟框架。為此，幾任日相都圍繞「小多邊」制定政策，透過強化日美同盟推動日本擔任類似「印太副警長」的角色，以此奠定重返全球關鍵國家的基礎。

廣告 廣告

所以，安倍晉三時代便提出「兩洋交會」與「民主安全菱形」概念。之後，菅義偉強調經濟先行，透過東協為突破口推動日本的「印太構想」。岸田文雄更將經濟視野轉向區域安全，嘗試提升防衛預算，並與結盟國家簽署裝備和技術轉移協定。石破茂則視日美同盟的「小多邊」機制為建構「亞洲北約」的底層邏輯。

可以看出，幾位前首相的戰略觀都是透過提升日本區域主導權強化其國際地位。早期以經濟議題為主，在美國和周邊國家之間保持等距外交；後又漸進至安全議題，致使地區結盟與對抗不斷出現。

高市在延續類似觀點的同時，由於右翼身分，表態可謂更加激進。不僅對國防預算和太空、網路、電磁波、無人機的新型戰爭高度重視，且話裡話外對等距外交已無耐心，選擇全盤押寶美國，凸顯出對日本能夠主導印太的渴望。這就導致後續可能高舉本國優先的旗幟，並加劇地區不穩。台灣如果不能審慎對待台日關係，難免會有幾個重要隱患：

第一，高度日本優先意味所有結盟與承諾都必須以促進日本利益為前提。這難免讓台灣付出更大代價，就如川普基於美國優先形成的對台策略一樣。

第二，賴政府的「抗中保台」促使台海局勢升溫，美國大打台灣牌更是激怒大陸，可以預想，高市的激進政策必然導致中日關係惡化，若民進黨政府此時跟隨日本步伐，很可能捲入對抗，讓已面臨巨大壓力的台灣和大陸進一步短兵相接。

新加坡總理黃循財與高市等國際政要對印太問題接連表態，凸顯中美競合下周邊國家已然分化出兩條不同路線──以新加坡為代表的等距外交，和以日本為代表的區域結盟。作為印太風暴眼，台灣正面臨路線選擇的重大考驗，如何找出最適合的道路突圍是最迫切的問題。（作者為英國國際戰略研究所成員）