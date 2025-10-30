高市晤李在明 拋日韓穿梭外交

日本首相高市早苗30日下午從日本出發前往韓國出席慶州亞太經合組織（APEC）峰會，抵達韓國後，與韓國總統李在明舉行首次會談。高市在會談提出將透過「穿梭外交」與韓國持續溝通，李在明則提議下次會談在東京以外的城市見面。

共同社與韓聯社報導，此次日韓領袖會談於當地時間30日下午6時02分在慶州和白會議中心舉行，持續了41分鐘。李在明首先表示，兩國是具有諸多共同點的鄰國，在瞬息萬變的國際局勢和經貿環境下，彼此較以往任何時期都應深化未來的合作，若兩國共用經驗並加強合作，不僅能夠妥善應對國內問題，也有助於處理國際事務。

高市早苗表示，相信基於兩國迄今構建的合作基礎，推動日韓關係未來穩定發展符合雙方共同利益。她強調，今年是日韓關係正常化60周年，意義非凡，日本和韓國互為重要鄰國，在當前的戰略環境下，日韓關係以及合作的重要性日益凸顯。高市期待能透過穿梭外交與李在明保持良好溝通，並在各層級深化交流與合作。

李在明表示，就穿梭外交而言，現在輪到韓國訪問日本。他提議「希望能訪問日本的某個城市，而不是首都東京。」高市回應希望雙方盡快見面，並再次告訴記者「我們已經決定積極展開穿梭外交，這次我們將歡迎（李總統）訪問日本。」

會議中沒有直接談及日韓之間的歷史問題，李在明間接表示，因為韓國和日本的關係十分靠近，就像共享同一個前院一樣，所以有時會像家人一樣在情感上受到傷害。他也表示，如果有問題與課題必須面對並解決它們。這裡的問題指的是歷史問題，而課題指的是兩國未來的合作。

報導指出，高市在APEC峰會召開前一直避免採取強硬立場，但出於國內政治原因，她可能會訴諸於迎合保守派支持者的言辭和行動。因此，李在明接下來的任務是繼續履行對高市承諾的穿梭外交，並透過交流與合作創造良性循環，從而解決歷史問題。