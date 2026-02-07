高市最強吸票機 日眾院大選明決戰1／日眾院選前最後衝刺！ 高市早苗寒風中站台助選

眾議院大選8號即將登場，圖為日本首相高市早苗。（路透社）

日本二戰後最短的眾議院選戰明天即將投開票，身兼自民黨總裁的日本首相高市早苗把握最後競選時間，昨天到栃木縣，在颳著寒風的街頭向支持者喊話，票投黨內候選人。

身兼自民黨總裁的日本首相高市早苗，在寒風中熱情和支持者打招呼，眾議院大選8號即將登場，高市把握最後時間，6號來到栃木縣替黨內候選人站台助選。日本首相高市早苗：「大家重視在地寶物，同時認真工作，就會有回報，所以高市早苗才會去徹底改變，自民黨的政見也徹底改變，第一次喊出責任性積極財政」。

高市的超高人氣帶動自民黨各地選情，大阪5區的眾議員候選人杉田水脈特地準備了秘密武器、高市人形立牌，陪她一起在街頭宣講，杉田說，只要她一說出高市2個字，就會有路人回頭關注。自民黨眾議員候選人杉田水脈：「高市人形立牌助選)效果超級無敵好，（我最喜歡了，高市小姐），有像這樣說的太太」。

高市不只會打陸戰，她的空戰也很強，1月26號在自民黨官方YouTube頻道發布的競選廣告，由高市親自向選民喊話，短短30秒鐘的影片不到2週就已經突破1.4億次觀看次數，比許多人氣歌手的MV還要多人看，不過日本眾院大選剛好碰上強烈寒流來襲，恐怕會造成投票率下跌，千葉縣我孫子市的選委會就準備了40袋融雪劑，還下訂35個雪鏟，確保選民能順利投票。事前投票選民：「氣象預報說，週末天氣不好，所以現在來，投票」。

高市1月底解散眾議院，展開短短16天的選戰，每日新聞分析，執政聯盟如果拿下465席中的261席，絕對穩定多數，就能獨占所有常任委員長的位子，而且委員數也會超過在野黨，讓高市內閣提出的法案，預算案都能順利通過，帶領日本穩定向前邁進。





