高市最強吸票機 日眾院大選明決戰2／高市早苗「台灣有事說」 北京崩潰開啟戰狼外交

日本首相高市早苗先前一句「台灣有事」言論，引爆日中緊張。她在國會表示，台海若爆發危機，恐怕會威脅到日本，依法可行使集體自衛權，立刻踩到北京紅線。中國隨即祭出外交與經濟反制，雙方角力延燒到今年，依舊沒有降溫。

日本憲政史上首位女首相高市早苗卻在上任一個月又三天，因為一句「台灣有事」踩碎中國玻璃心。日本首相高市早苗：「如果中國動用軍艦並同時使用武力，我認為不管怎麼想，這都會被認定為存亡危機事態」。

眾議院預算委員會答詢日本存亡危機事態，北京卻無限放大台灣兩個字，還就此按下戰狼外交鍵，中國駐大阪總領事薛劍社群威脅斬首日本首相，北京磋商，央視設局，釋出所謂日本外交官低頭聽訓片，遭日本記者打臉，說只是低頭聽口譯卻被各種花式造謠。中國外交部亞洲司司長劉勁松vs.記者：「會談當然不滿意，氣氛怎麼樣，嚴肅，（請問日本方傳達了什麼）」。

北京禁日本水產，呼籲別赴日旅遊，批二戰軍國主義，北京外交部口水卯起來噴。中國外交部發言人毛寧：「日本應該記住，台灣是中國的台灣台灣是否有事，根本不是日本的事借台灣生事，只會給日本找事」。既然眾議院發言北京忘不掉，那高市早苗參議院再說一次，日本沒有要從戰略模糊轉戰略清晰。高市早苗：「日本對台灣的基本立場，與1972年日中聯合聲明所述完全一致，而這樣的立場完全沒有改變」。

北京充耳不聞，讓風暴燒到沖繩，社群瘋傳沖繩屬於中國影片，大打主權歸屬資訊戰，無限上鋼台灣有事說，北京像恐怖情人對高市緊抓不放，但其實早在多年前，高市就因參拜靖國神社打開了中國氣炸鍋。高市早苗：「我認為一個國家如何追悼為國犧牲的人，這件事不應該成為外交問題」。

溫良恭儉讓滅不了中共怒火，直到北京管制日本軍民兩用物品，高市才終於爆氣說這件事她不能忍，繼承安倍路線，高市早苗的親台立場能走多遠，就看這場日中外交風波何時平息，怎麼平息。

