高市最新民調！賴瑞隆小贏柯志恩 「霸凌」後年輕支持度下滑

民進黨高雄市長初選競爭激烈，TVBS最新民調顯示，民進黨若派出賴瑞隆對戰國民黨立委柯志恩，可小贏2個百分點；但若推派許智傑、邱議瑩或林岱樺，則落後柯志恩3至7個百分點。但賴瑞隆爆出兒子霸凌風波後，他在20至29歲年輕族群支持度大幅下滑22個百分點，柯志恩上升16個百分點，使得原本領先的優勢受到挑戰。

選戰氣氛日益濃厚，民進黨立委賴瑞隆一大早便現身街頭，接受選民送上的早餐，積極為高雄市長選舉做準備。同時，國民黨推派的柯志恩也已開啟選戰模式，積極掃街拜票。根據TVBS最新民調分析，若民進黨推派賴瑞隆參選，與柯志恩對決時能小贏2個百分點；但若推派許智傑、邱議瑩或林岱樺，則分別落後柯志恩3至7個百分點，其中以林岱樺落後幅度最大。

面對民調結果，林岱樺表示，市民作主、超越派系才能獲得市民高度支持，懇請市民朋友堅定信心，支持最有勝選能力的她。邱議瑩則認為所有民調都只能列為參考，她會持續努力，希望在1月12日開始的正式比賽中能拔得頭籌。許智傑則充滿信心地表示，距離初選民調剩不到兩週，目前已到黃金交叉階段，他的民調正穩定上升，有信心贏得最後勝利。

雖然民調顯示賴瑞隆領先柯志恩2個百分點，但細部分析發現，自從賴瑞隆爆出兒子在校霸凌同學事件後，20至29歲年輕族群支持度下滑22個百分點。同一年齡層中，柯志恩則增加16個百分點支持度，反超賴瑞隆，使選情更加膠著。賴瑞隆對此表示，民調顯示面對明年大選，必須非常謹慎小心，挑選出最強人選來延續高雄光榮，守護高雄最大利益。

賴瑞隆爆出兒子霸凌風波後，他在20至29歲年輕族群支持度大幅下滑22個百分點。（圖／TVBS）

柯志恩則表示尊重每一份民調結果，會持續勤走基層、傾聽民意，爭取市民支持。隨著大選將近，為了搶攻年輕選票，邱議瑩投放的廣告置入手遊，也掀起話題。各大候選人為了接棒高雄市長寶座，無不全力以赴。

