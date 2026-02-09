高市有意參拜靖國神社 中國外交部稱「應反省、謹言慎行」

2026年2月9日，日本首相高市早苗率自民黨在眾院改選取得歷史性勝利後，回到首相官邸。路透社



日本首相高市早苗昨（2/8）在眾議院改選中，率自民黨大勝，被問及未來是否參拜靖國神社，她說正努力營造環境，對此中國外交部今天（2/9）表示靖國神社問題事關人類良知、中日關係政治基礎和日本的國家信仰，應謹言慎行，勿重蹈覆轍。

高市早苗昨天在富士電視台的節目上被問及「何時去參拜靖國神社？」，她說「正在努力營造（參拜）的環境」，並提到前首相安倍晉三任內參拜靖國神社時，引發時任美國副總統（拜登）關切。

自2013年安倍晉三以首相身分參拜後，再無日本首相參拜過境國神社。高市昨天表示若要參拜，要取得同盟國（美國）及周邊國家的理解，「我的目標是創造一個讓彼此都能對『為國捐軀者』表達敬意的環境。」

中國外交部今天（2/9）例行記者會，發言人林劍對此表示，「靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉著對侵略戰爭負有嚴重罪責的14名甲級戰犯。」

林劍說：「靖國神社問題的實質是日本能否正確認識和深刻反省日本軍國主義侵略歷史，事關人類良知、中日關係政治基礎和日本的國家信仰，忘記歷史就意味著背叛，否認罪責就意味著重犯。」

林劍也說今年是東京審判開庭80周年，「在這一特殊年份，日本尤其應當正視和反省侵略歷史，在靖國神社等重大歷史問題上謹言慎行，不要重蹈覆轍，以實際行動同軍國主義徹底切割。」

