高市有望變天？媒體人直言柯志恩除了揭弊還有一件事很重要

2026 年高雄市長選戰開打，民進黨初選由立委賴瑞隆出線，將對決國民黨立委柯志恩。媒體人謝寒冰表示， 柯志恩除了持續揭弊之外，她要怎要讓自己更在地化，更讓高雄人覺得她就是我們一家人，這個非常重要。

謝寒冰28日在中天《大新聞大爆卦》節目中表示，柯志恩外型形象很清新、有國際觀、學識也不錯，相對來說，她對基層的親和力，可能是大家對她有疑慮的地方，因為會覺得她比較有點北部觀點的感覺，但是她也很努力在那邊跑了3年，就看這效應能不能發酵。

謝寒冰接著表示，去年中，柯志恩跟國民黨立委陳菁徽兩人不斷揭弊，打到高雄很多重點，那個是很有效的，也引起很多高雄人共鳴。但是除了持續揭弊之外，她要怎要讓自己更在地化，更讓高雄人覺得她就是我們一家人，這個非常重要。

謝寒冰指出，柯志恩不要單靠自己，國民黨很多議員要跟她結合在一起，柯志恩的特質很難勉強，她跟在地議員結合，就非常重要。在地議員能不能大家互相拉抬，小雞拉抬母雞、母雞拉抬小雞，大家一起衝，增強她整個觸及度，就很重要。

謝寒冰表示，不管怎麼樣，高雄對國民黨是相對艱困的選區，絕對不會像大家所想的那麼好打。再怎麼說，黨就要把資源丟過去，然後把所有在地能夠動員的人，全部都動員，全力以赴，到最後關頭，才能一決勝負。

