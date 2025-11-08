高市本土登革熱鳳山區個案確診+1 今年第14例

高雄市今年本土登革熱疫情七日新增一例確診個案，患者為鳳山區三十九歲本國籍男性，十一月三日出現發燒（三十九.七度）及肌肉痠痛症狀，當日至耳鼻喉科診所就醫，因症狀未緩解，十一月六日改至另家診所求診，經抽血檢驗NS1快篩陽性、PCR檢驗結果陽性（第二型登革熱），為高雄市今年第十四例本土確診個案；高市府防疫團隊已針對個案居住地與周邊警戒範圍，啟動地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作。(見圖)

衛生局今(八)日說明，新增本土確診個案為市場攤商，例行於每週二至週日在高雄多處市場及攤集場流動擺攤，販賣糕餅類食品，工作足跡包括大寮食品工廠、林園早市、前鎮鎮洋早市、鹽埕大仁路臨時攤集場、鳳山兵仔市市集、美濃中正路及屏東市場；由於傳統市場是民眾日常採買與休閒購物重要處所，環境及人流複雜，是疫情傳播高風險區域，為釐清個案感染源，衛生局已針對其足跡於各市場擺攤地點擴大採檢及掛蚊燈監測病媒蚊數量。截至目前為止，共採檢四百八十四人，一百九十六陰性排除、二百八十八人檢驗中。

衛生局呼籲，登革熱潛伏期為三至八天（最長約十四天），被病毒蚊叮咬並不會立即出現症狀，提醒近兩週（十月廿日至十一月三日）曾前往確診個案足跡市場、攤集場或居住該處民眾，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等「任一」疑似登革熱症狀，請儘速就醫，主動告知相關活動史，檢驗登革熱快篩。

衛生局也呼籲臨床醫師提高警覺，加強詢問患者TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），主動快篩積極通報，減少患者在社區活動造成疫情擴散市府也將持續透過跨局處合作，全力防堵登革熱疫情蔓延，守護民眾健康與安心的生活環境。