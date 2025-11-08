高市本土登革熱鳳山區個案確診+1 今年第14例
高雄市今年本土登革熱疫情七日新增一例確診個案，患者為鳳山區三十九歲本國籍男性，十一月三日出現發燒（三十九.七度）及肌肉痠痛症狀，當日至耳鼻喉科診所就醫，因症狀未緩解，十一月六日改至另家診所求診，經抽血檢驗NS1快篩陽性、PCR檢驗結果陽性（第二型登革熱），為高雄市今年第十四例本土確診個案；高市府防疫團隊已針對個案居住地與周邊警戒範圍，啟動地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作。(見圖)
衛生局今(八)日說明，新增本土確診個案為市場攤商，例行於每週二至週日在高雄多處市場及攤集場流動擺攤，販賣糕餅類食品，工作足跡包括大寮食品工廠、林園早市、前鎮鎮洋早市、鹽埕大仁路臨時攤集場、鳳山兵仔市市集、美濃中正路及屏東市場；由於傳統市場是民眾日常採買與休閒購物重要處所，環境及人流複雜，是疫情傳播高風險區域，為釐清個案感染源，衛生局已針對其足跡於各市場擺攤地點擴大採檢及掛蚊燈監測病媒蚊數量。截至目前為止，共採檢四百八十四人，一百九十六陰性排除、二百八十八人檢驗中。
衛生局呼籲，登革熱潛伏期為三至八天（最長約十四天），被病毒蚊叮咬並不會立即出現症狀，提醒近兩週（十月廿日至十一月三日）曾前往確診個案足跡市場、攤集場或居住該處民眾，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等「任一」疑似登革熱症狀，請儘速就醫，主動告知相關活動史，檢驗登革熱快篩。
衛生局也呼籲臨床醫師提高警覺，加強詢問患者TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），主動快篩積極通報，減少患者在社區活動造成疫情擴散市府也將持續透過跨局處合作，全力防堵登革熱疫情蔓延，守護民眾健康與安心的生活環境。
其他人也在看
（專訪）不是郭台銘！賴佩霞重逢31年前那個男人 驚人緣分曝光
出道多年的賴佩霞將在台北舉辦人生首場大型個唱，除了老公及家人全力支持，經紀人董子穆也是功不可沒。其實她的經紀人董子穆年輕時也是歌手，兩人早在31年前就在工地秀同台，相隔多年再次合作，董子穆也直說是非常難得的緣分。賴佩霞擁有作家、演員與心靈導師等多重身分，還曾搭檔郭台銘參選副總統。其實她當年正是以歌手自由時報 ・ 2 小時前
海上修風機「裝備重2公斤」 離岸風電技師需5大訓練才能出海
台灣離岸風電產業蓬勃發展，預估2030年需求將達2萬名專業人員！每日清晨，維修團隊全副武裝出海，在海上嚴峻環境中，謹慎評估天候風險，展開風機維護作業。西門子歌美颯等業者與台灣風訓中心攜手合作，透過高空作業、海上求生等五大嚴格訓練，為新興產業培育本土人才，逐步建立台灣自己的風能團隊。儘管目前仍有5千至1萬人以上的人才缺口，但隨著產業規模擴張、技術日趨成熟，台灣正穩健邁向風能自主之路！TVBS新聞網 ・ 8 小時前
本土＋３ 南市登革熱警戒至11/24
記者王勗∕台南報導 南市近期新添三例登革熱本土病例，雖然立冬剛過，但南部氣候溫和仍適…中華日報 ・ 13 小時前
日料控必收藏｜日本壽喜燒、人氣燒肉、居酒屋餐券85折起！牛舌の檸檬、東山炭燒牛舌進駐信義區 必訪日本料理餐廳推薦
冷空氣一波波來襲，正是最適合吃暖心料理的季節。對許多台灣人而言，只要氣溫一下降，就會開始懷念日本味，從厚切牛舌、炭火燒肉到壽喜燒、金黃炸豬排，每一道都能喚起旅日回憶。日本餐飲品牌在台掀起新一波開店熱潮，各大線上平台也同步推出超值日本料理餐券優惠，人氣壽喜燒、小酌系居酒屋、高級壽司餐券通通都85折起，「揪愛Mei」小編一次幫你整理好，讓你不用飛日本，也能吃到原汁原味的幸福滋味。Yahoo夯好物 ・ 1 天前
高雄本土登革熱增1例 鳳山攤商足跡遍布高屏市場
（中央社記者林巧璉高雄7日電）高雄市今天新增1例本土登革熱確診個案，今年累計14例。患者為鳳山區39歲本國籍男性，職業為市場攤商，足跡遍布高雄、屏東等市場。衛生局已採檢484人，196陰性，288人檢驗中。中央社 ・ 1 天前
宵夜吃完烤物喉嚨怪怪的？醫揭「4件事」害的 冰飲千萬先別碰
聚餐、宵夜吃完烤物，心滿意足但喉嚨卻開始抗議了？喉嚨卡卡、癢癢的，甚至有點痛？耳鼻喉空軍醫師王曜指出，這是很多人都會經歷的「烤肉後副作用」，來看看原因吧！ 讓你鎖喉的四大元兇 1、煙霧瀰漫的空污攻擊烤肉產生的炭火煙霧和油煙會刺激呼吸道和喉嚨黏膜，造成不適。2、燥熱上火的食物重口味醬料、辛香料（蔥、蒜、辣椒）等食物會引發體內火氣，讓喉嚨變乾痛。 3、高溫＋缺水的雙重打擊長時間待在火爐旁，熱氣讓喉嚨乾燥，若只喝冰涼的啤酒或甜飲，會使喉嚨更加乾渴。4、high翻天的用聲過度烤肉時常要大聲聊天或唱歌，過度使用聲帶，讓喉嚨負擔加重。 KO喉嚨不適 4招實用解方 1、補足溫潤水分，打好修復基礎持續小口喝溫開水，保持喉嚨濕潤；蜂蜜水也有助於舒緩不適。避免冰冷和含糖飲料，這會加重乾燥感2、調整飲食策略，清淡滋養避免辛辣、油炸等刺激性食物。選擇溫潤的湯品（如雞湯、蔬菜湯）和富含維他命C的水果（如柑橘、奇異果）。3、遠離雙重煙害，創造呼吸空間盡量選擇上風處，避免濃煙。遠離香菸與二手菸，讓喉嚨有一個乾淨的修復環境。4、善用舒緩小物，即時救援使用含蜂蜜、薄荷、甘草等天然成分的喉糖或口腔噴劑，立即緩解不適感。常春月刊 ・ 1 天前
健保總額連2年高推估 賴清德：有醫療品質等3大目標
健保總額協商連2年以高推估5.5%計算，總統賴清德今天點出背後3大目標，包括提升醫療服務品質、盼替醫療人員加薪以強化留才、醫療給付更有彈性，讓國人更健康、國家更強。中天新聞網 ・ 16 小時前
印尼校園清真寺 17歲學生引爆50多傷
印尼北雅加達的1所高中，當地時間7號中午，校內的清真寺突然發生爆炸，造成50多人受傷送醫。警方表示，嫌犯是該校1名17歲的學生，正在醫院接受手術，至於犯案動機，仍有待調查。這是印尼首次有學校 遭到...大愛電視 ・ 22 小時前
外媒：蕭演講激怒北京 地主國恐遭報復
副總統蕭美琴7日在「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會於歐洲議會發表演說，IPAC形容蕭美琴這場演說是台灣資深官員在歐洲議會登場首例，其行程更是保密到家，直到抵達歐洲議會前不久才公開。外媒指出，副總統層級的官員出訪非常罕見，蕭美琴本次出訪是台灣擴張對歐洲關係日益大膽的一步，不過也讓地主國面臨遭到大陸報復的風險。中時新聞網 ・ 5 小時前
快訊／千萬信託獨漏他名字！三重男怒砍死胞姊 裁定收押禁見
快訊／千萬信託獨漏他名字！三重男怒砍死胞姊 裁定收押禁見EBC東森新聞 ・ 20 小時前
《新‧北投‧驛》新展 探索百年車站記憶
記者黃朝琴／臺北報導 新北投車站《新‧北投‧驛》新展昨日登場，秋日暖陽中，這座百年木造老站規劃「尋味、玩味、韻味」3個展區迎接遊客，邀民眾登上藍皮車廂，與圓頭青年日報 ・ 10 小時前
誤導？誤判？鄭麗文出席馬場町秋祭 陸委會痛批失格
【記者 張達威／台北 報導】大陸委員會今（8）日表示，國民黨主席鄭麗文今日出席追思五O年代叛國共諜吳石活動，引台灣好報 ・ 10 小時前
高市長選戰沒超級英雄？謝寒冰爆秘辛：我曾跟韓國瑜說這8字
針對2026高雄市長選舉，前立委郭正亮表示，國民黨立委柯志恩跟民進黨立委賴瑞隆兩人都不夠強，柯志恩並沒有前高雄市長、立法院長韓國瑜那種能夠跟基層得到共鳴。媒體人謝寒冰透露，當年韓國瑜選高雄市長時，他曾當面對韓國瑜說，「加油，但是希望不大」。因此他認為，現在高市長選戰雖然沒有超級英雄出現，但並不代表到了那個節骨眼，不會有。中時新聞網 ・ 14 小時前
謝侑芯死因不明！閨密赴大馬「追真相」遭酸蹭熱度 氣炸了發律師函反擊
網紅「護理系女神」謝侑芯於馬來西亞五星飯店猝逝身亡，引發各界關注。她的閨密好友「最強奶媽」之稱的謝薇安在事件爆出後，第一時間奔赴大馬追查真相，怎料卻遭部分網友質疑「蹭熱度」、「博版面」，甚至散布惡意謠言。對此，謝薇安6日晚間正式透過律師發出聲明與律師函，強調自己「從未藉此牟利」，呼籲外界停止不實攻擊。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
俄羅斯直升機失控「撞屋爆炸」成火球 4人慘成焦屍
俄羅斯直升機失控「撞屋爆炸」成火球 4人慘成焦屍EBC東森新聞 ・ 16 小時前
鄭麗文出席政治受難者追思會 與共諜吳石無關
(記者蕭文彥台北報導)國民黨主席鄭麗文今天下午在馬場町紀念公園受訪表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。統派社團台灣地區政治受難人互助會今天...自立晚報 ・ 6 小時前
阿罩霧草地音樂會湧人潮 參山處打造霧峰秋日慶典盛會
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】中臺灣霧峰的立法院民主議政園區於今、明（11月8、9日）兩天化身為音樂與光互傳媒 ・ 14 小時前
汞有害健康 多國同意2034年前禁用於補牙
（中央社日內瓦8日綜合外電報導）聯合國「汞水俣公約」締約國會議7日同意，在2034年前逐步淘汰在治療蛀牙時使用汞合金的填充物。這項成果將改變牙科界的實務工作。中央社 ・ 19 小時前
以工代修.以修入道 4位慈濟清修士受證
靜思精舍今天有四位慈濟清修士受證，家屬也一同前來觀禮，見證親人踏上修行之路的感動時刻。清修士代表「出家心、在家身」的精神，他們遵循上人的教導，發願守清淨戒行、不受供養、自力更生，把修行落實在日常生...大愛電視 ・ 14 小時前
新北國王再度崩盤！下半場熄火不敵攻城獅 苦吞四連敗
新北國王今（8）日於新莊城堡迎戰新竹御嵿攻城獅。雖然國王在上半場與對手緊咬比分，但第四節陷入進攻停滯，最終以89比108不敵攻城獅，吞下近期四連敗。鏡報 ・ 15 小時前