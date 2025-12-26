高市果嶺公園 擬借展草間彌生南瓜

高雄果嶺自然公園向農業部農業科技園區商借展出公共藝術、日本藝術家草間彌生創作的「我的未來坐在岩石上」。（羅琦文攝）

高雄市果嶺自然公園開園後遊客絡繹不絕，高市府有意向農業部農業科技園區商借園區內的公共藝術，由日本藝術家草間彌生創作的「我的未來坐在岩石上」，交換高美館典藏朱銘作品「太極系列拱門」到農科展出，但農科廠商有意見，喊話不希望「鎮園之寶」離開。

農業科技園區位於屏東縣長治鄉，農科籌備處在民國99年以1200萬元引進草間彌生大型作品，造型高5.2公尺玻璃纖維材質南瓜，設在龍騰樓標準廠房前，作品取名為「我的未來坐在岩石上」，期待農科繁榮與發展。

農科園區管理中心主任謝勝信26日表示，是以互惠共好的精神換展，由農科借出「我的未來坐在岩石上」至高雄果嶺公園，高雄市則借出市立美術館典藏的朱銘作品到農科，行政作業已完備，搬運過程均由專業人士執行，全程均有保險，預計互展展期在115年農曆年前至年底。

但對於這項換展計畫，園區內廠商卻有不同意見，認為該作品是「鎮園之寶」，身價極為珍貴，不應輕易易地。還有廠商表示，如果真的定案，不排除連署向農業部陳情。

廠商指出，南瓜造型作品和農業科技契合，送去曾是高爾夫球場的果嶺公園展出有點不搭。還有廠商擔心，身價這麼高的藝術品，搬來搬去容易受損。

但也有園區員工表示，這件作品在農科設置的地點不是很顯眼，好像也有很多民眾不知道這是草間彌生的作品，如果借展出去，有機會讓更多人知道農科有這件公共藝術品。

草間彌生的公共藝術品10餘年來成為遊客們朝聖的景點，借位捧南瓜的角度成為攝影者最愛，園區廠商及員工將其視為「鎮園之寶」，有人推估，10多年的增值，估達億元以上。