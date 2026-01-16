高市某國小疑似腸病毒群聚 衛生局已介入調查並開罰疑似源頭家長

高市鼓山區某國小通報腸病毒疫情，家長們站出來指控班上有醫師家長疑似隱匿小孩病情，衛生局裁處該家長6萬元以上30萬元以下罰鍰。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] 高雄市政府衛生局1月13及14日陸續接獲鼓山區某國小通報腸病毒疫情，隨即啟動疫情調查並由轄區衛生所進入校園進行防疫督導及環境清消。截至昨(15)日該校共有4個班級(5年級2班、3年級1班、2年級1班)共11名學童，於1月10日陸續出現發燒、喉嚨痛、紅疹等症狀，經就醫診斷為疑似腸病毒，就醫後皆已返家休養。衛生局防疫人員於1月15日致電疑似最早出現症狀的學童家長疫調，家長卻規避疫情未吐實，將依《傳染病防治法》第43條裁處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

廣告 廣告

針對此案，衛生局疫調該校依規定通報，但經調閱就診學童就醫病歷發現，該校5年級某班學童疑於1月5日即出現症狀，並於1月7日至診所就醫，醫師當時已診斷疑似腸病毒，經綜合疫調該案為該班首例發病指標個案，且同班級學童陸續於1月10日起發病。另查該學童經診所診斷腸病毒後，家長未主動告知校方，直到該童就讀同校3年級之弟，1月12日皮膚出疹，經校護發現即通知家長到校接回，姊弟兩人當日才請假回到家中。

衛生局表示，依據高市府「腸病毒通報及停課規定」公告事項二，國小一、二年級(含兒童課後照顧服務班與中心以及短期補習班)，如7日內同一班級或無法區分班級之同一單位，有5名(含)以上學童有疑似感染手足口病、疱疹性咽峽炎，或疑似腸病毒感染者，應於48小時內通報轄區衛生所，並落實生病學(幼)童不上課。

衛生局也提醒，腸病毒傳染力極強，請家長務必留意小孩健康狀況，出現疑似症狀速就醫，經診斷疑似腸病毒，請家長通知校方，學童請假暫勿上課，接受治療並好好休息，同時也可避免傳染其他學童，另外增強個人的免疫力，注意營養、採均衡飲食及運動，注意居家環境清潔通風，勤洗手及做好個人衛生，是防疫的不二法門。

依據衛生福利部疾病管制署資料顯示，114年全國累計腸病毒感染併發重症確定病例共19例(高市2例)，其中9例死亡(高市0例)；115年第1週(1月4日至1月10日)全國腸病毒門急診就診人次為8,201人次(較前一週9,141人次下降10.28%，低於預警值11,000人次)；高市為915人次(較前一週1,053人次下降13.11%，低於預警值1,200人次)，目前全國及高市腸病毒門急診就診人次雖低於流行閾值，但腸病毒仍持續活動於社區中，民眾仍不可掉以輕心。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

全國青少年高爾夫積分巡迴賽登場 產官學界攜手培育明日之星

高雄內門「野森動物學校」1/17起試營運 官網完成預約購票方可入園