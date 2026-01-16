高市某國小疑腸病毒群聚 衛生局開罰、家長致謝林哲弘協調奔走

高雄市鼓山區一所國小近日爆出疑似腸病毒群聚，林哲弘接獲家長陳情後，主動聯繫相關單位，請求加速進校釐清、督導防疫與環境清消。 圖：林哲弘服務處/提供

[Newtalk新聞] 高雄市鼓山區一所國小近日爆出疑似腸病毒群聚，事件延燒期間，高雄市議員參選人林哲弘於1月15日接獲家長陳情後，立即協助整理家長所述時間序與疑慮重點，並主動聯繫相關單位，請求加速進校釐清、督導防疫與環境清消，同時要求「資訊更透明、處置更到位」，讓家長不必在不確定中承受恐慌。家長看到政府介入調查、啟動具體處置後「終於比較安心」，並對林哲弘在第一時間積極協調、持續追蹤表達感謝。

高雄市衛生局指出，依通報資料與調查結果，校內自1月10日起陸續出現學童發燒、喉嚨痛、紅疹等症狀，截至1月15日已涉及4個班級、共11名學童，校方並依規定辦理停課與防疫作業；衛生所也進入校園進行防疫督導與環境清消，以降低擴散風險。面對家長反映與憂心，部分家長除擔心孩子健康，也對校方第一時間的提醒、資訊同步速度與風險控管感到焦慮，家長群組內更出現連串不滿與質疑聲音。

據家長轉述，家長群組討論一度聚焦在「疑似個案未確實在家休養、仍到校接觸」及「家長請假照顧與醫療支出壓力」等面向。有家長表示，當其他家庭必須請假在家照顧孩子、增加醫療與照護成本時，仍有人選擇照常上班、把孩子送到學校，讓全班與家庭暴露在風險中；也有家長指出，班上已有其他孩子陸續出現狀況，老師通知家長帶回觀察，卻疑似未獲充分配合，令家長更難安心。

家長表示「我們都得請假在家顧小孩，醫藥費跟請假損失怎麼算？」、「有人照常上班，卻還把孩子送到學校，真的不顧別人的風險。」、「班上不只一個孩子有狀況，老師通知帶回觀察，有人卻不願配合。」林哲弘表示，雖然尚未當選，接獲家長反映班級疑似群聚、憂心資訊落差後，即協助彙整狀況，並立即聯繫衛生局與疾管相關單位，請求加速進校了解與處置，讓家長能盡快得到明確回應。

林哲弘強調，腸病毒這類校園傳染事件，影響的不只是單一班級，而是整個家庭照護、社區接觸與公共衛生風險；處置越快、SOP越清楚、資訊越公開，才能降低擴散，也能避免家長之間因焦慮而對立。此外，家長也在1月16日早上先傳訊息轉述「已有網路媒體以獨家方式關注」的報導，認為「事情被看見」有助於促成更積極的後續處理，隨後再收到相關單位針對疫調未如實說明將依法開罰的訊息。

家長當面合十感謝，林哲弘表示「我只是希望有幫到家長們，孩子安全最重要。」他最後呼籲，孩子出現疑似症狀務必就醫、通知校方並在家休息，配合勤洗手、環境清潔消毒與通風等措施，同時也希望校園端與主管機關持續強化衛生環境與防疫SOP的落實，讓家長安心、孩子安全，把公共衛生的防線守住。

林哲弘指出，1月16日家長傳訊息致謝，表示看到衛生單位介入調查、清消並依法辦理停課後，「終於比較安心」。他也呼籲，腸病毒傳染力強，若孩子出現疑似症狀應就醫並告知校方，確實在家休息，避免傳染擴大。

衛生局調查另指出，該案疑似首例個案1月5日出現症狀、1月7日就醫時已被診斷為疑似腸病毒，但家長未主動告知校方，且防疫人員1月15日電話疫調時仍規避未吐實，將依《傳染病防治法》裁處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

