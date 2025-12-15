高市柴山獼猴教育宣導志工隊成軍16年 桃源里巡守隊授證納編

高雄市柴山獼猴教育宣導志工隊已成軍十六年，長期於週末在柴山各登山口向民眾宣導「獼猴三不」-「不接觸、不餵食、不干擾」及「食物不外露」等正確觀念，持續協助降低人猴衝突，成效深獲肯定；為提升地方巡守能量，桃源里里長李慶賢於去年五月主動號召熱心居民組成「桃源里獼猴巡守隊」，針對不熟悉高雄市《野生動物自治條例》的外來遊客進行柔性勸導，必要時協助舉證檢舉。高市府農業局也輔導巡守隊成員完成「獼猴志工專業訓練」，農業局長姚志旺也特別到場頒發十二位志工結訓證書，正式將桃源里巡守隊納入柴山獼猴教育宣導志工隊組織，強化地方巡守與宣導能量。(見圖)

廣告 廣告

農業局今(十五)日說明，近日於國家自然公園管理處簡報室辦理「壽山巡守志工增能課程」，特別邀請長期於陽明山國家公園投入獼猴宣導的社團法人中華民國自然步道協會講師戴懿珍，分享陽明山人猴衝突現況及多年宣導經驗。參與志工提到，感謝老師的分享，讓我們吸收其他縣市志工的寶貴經驗，未來在值勤時能運用更多解說技巧，提升宣導成效。

桃源里里長李慶賢指出，近年因部分民眾餵食，導致獼猴逐漸習慣接近人類，進而頻繁進入社區覓食，造成多起人猴衝突事件；為改善情況，巡守隊透過定期的社區巡查與宣導，提醒前往壽山遊玩的民眾務必與獼猴保持適當距離、切勿餵食，避免讓獼猴對人類食物產生依賴，進一步降低衝突風險。

柴山為高雄民眾平日休憩與運動的重要場域，與臺灣獼猴的棲息範圍高度重疊，偶有民眾與獼猴近距離產生衝突，農業局強調，將持續推動志工教育宣導，協助民眾建立正確面對獼猴的觀念，也歡迎更多民眾加入獼猴教育宣導志工行列，共同守護柴山生態。

農業局姚志旺局長表示，臺灣獼猴是臺灣特有的原生野生動物，與人類共同生活於同片土地，壽山因長期存在人為餵食問題，導致獼猴失去其正常行為，轉而接近人類以謀取食物，呼籲民眾與獼猴應保持距離，勿使獼猴習慣接近人類，失去其自然的生態習性；化解人猴衝突是一條長遠之路，感謝志工們多年來的付出與堅持，高市府未來將持續與志工夥伴攜手合作，致力打造人猴和平共存的友善環境。