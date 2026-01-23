高市校園消防體驗 寓教於樂

高市府消防局大昌消防分隊與高雄博愛國際青年商會長期合作推廣消防教育，今年更進一步邀請高市府警察局三民第二分局少年警察隊，共同舉辦「消安HERO，校園行動」消防體驗活動，期望透過寓教於樂的方式，提升學童居家防火與防災能力，並將安全知識傳遞至家庭與社區。

這次消防體驗活動於三民區光武國小舉辦，為增加學生的學習興趣，消防局及警察局特別設計了九道關卡，讓參與體驗的學生們可以從闖關遊戲中獲取寶貴的消防常識，包含CPR教學、水滅火器操作、濃煙室逃生體驗、身上著火自救要領等。

高市府消防局第二大隊第一中隊副中隊長高學賢表示，透過遊戲化的學習方式，學童們不僅能在校園中獲得防災知識，更能將所學帶回家，提醒家人注意居家安全，讓安全教育從小扎根，才能有效降低災害發生的風險。

這次宣導活動也特別感謝義消大昌防火宣導分隊及義消大昌救護分隊的熱心投入，協助學童各項體驗活動的操作，並在旁親切的指導，充分展現了義消的熱心與無私奉獻，為該活動增添了一份感動和力量。