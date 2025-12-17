高市楠梓區8小時內2起死亡車禍奪2命 肇因待釐清

楠梓區17日上午發生水泥預拌車左轉與對向直行的機車的交通事故，機車騎士當場喪命。（圖：楠梓分局提供）

高雄市楠梓區今天（17日）短短8小之內發生2起死亡車禍，造成1名83歲的老婦人和34歲的機車騎士傷重不治，2起車禍的肇事原因都有待交通大隊調查釐清。

第一起車禍發生在凌晨0點，83歲的黃姓老婦人在「楠梓新路」北往南方向穿越馬路時，和一輛沿著「楠梓新路」西往東方向直行、25歲許姓男子騎乘的機車發生碰撞，老婦人送醫後宣告不治。

高雄市楠梓區楠梓新路17日凌晨發生機車與行人的車禍，穿越馬路的老婦人與機車發生碰撞，老婦人傷重送醫不治。（圖：楠梓分局提供）

另一起車禍則是發生在上午8點，39歲胡姓男子駕駛預拌水泥車從「楠海路」北向南行駛，左轉藍田路時，與對向直行、34歲林姓男子騎乘的機車發生碰撞，林姓男子當場喪命。

警方調查，2起車禍的駕駛都沒有酒精反應，詳細的肇事原因有待交通大隊分析研判。（溫蘭魁報導）