高市榮服處前進新直營區國軍左營財務組 強化權益宣導

為協助服役官兵提早掌握退役後生涯規劃方向，高雄市榮民服務處持續走入部隊單位，近日前往新直營區國軍左營財務組辦理退除役輔導措施宣導活動，向官兵說明退輔會各項就學、就業及職業訓練等相關資源，協助官兵在服役期間即建立完整的轉銜準備。(見圖)

榮服處今(廿)日說明，新直營區國軍左營財務組主要負責國軍財務相關業務，工作性質專業且繁重，對整體軍中行政運作具有重要支撐功能；這次宣導活動於營區內辦理，官兵參與情形踴躍，現場氣氛專注，顯示官兵對退役後發展與個人生涯安排相當關心。

活動中，榮服處同仁針對退輔會現行各項輔導措施進行系統性說明，內容涵蓋就學進修補助、產學與產訓合作方案、多元職業訓練課程、就業考試管道，以及促進就業與穩定就業相關補助等，協助官兵依自身專長與未來規劃，妥善評估退役後可銜接之發展方向。官兵於宣導過程中踴躍提問，對相關制度與資源運用方式有更深入了解。

榮服處劉雅魁除長表示，透過主動進入營區辦理宣導說明，可讓官兵在服役階段即充分認識退除役後可運用的輔導資源，有助於降低轉銜過程的不確定性，並提升整體職涯規劃的可行性與穩定度。

活動最後QA交流總結回饋官兵時，榮服處強調協助退除役官兵順利銜接就學、就業及職業訓練，一直是退輔會重點推動工作，未來將持續配合各部隊單位需求，深化營區宣導服務，同時提供後續諮詢與個案協助，確保官兵在退役後能順利邁入人生下一階段。