高市榮服處前進營區 強化官兵生涯銜接服務

記者孫建屏／高雄報導

為協助現役官兵及早規劃退役後人生藍圖，高雄市榮服處昨（8）日前往九曲堂營區舉辦退除役輔導措施宣導活動，透過實體說明與即時互動，介紹輔導會相關就學、就業及職業訓練等多元資源，協助官兵在服役期間即能建立清楚的轉銜方向，安心服役，穩健迎接下一階段發展。

活動中，由榮服處向官兵系統性說明現行各項輔導措施，內容涵蓋就學進修補助、就業考試資訊、職業訓練管道、穩定就業津貼、子女教育及醫療補助等實用資訊，並依不同服役年資與生涯階段，協助思考合適的未來規劃方向，更藉由清楚說明與實例分享，讓官兵對退役後可運用的政府資源，有更全面且具體的認識。

九曲堂營區為南部地區重要軍事據點之一，長期肩負訓練及戰備任務，地理位置交通便捷，周邊生活機能完善。此次宣導活動於營區內教學場地進行，官兵參與踴躍，現場互動氣氛熱絡，顯示官兵對於退役後職涯發展、生活保障與相關權益議題具有高度關注與需求。

高市榮服處處長劉雅魁表示，前進營區辦理宣導活動，是榮服處持續深化服務的重要方式之一，希望讓官兵在服役期間即能充分掌握自身權益，以及退役後可銜接的各項輔導措施，降低轉換跑道的不確定性，提升整體生涯規劃的穩定度。

高市榮服處強調，未來將持續主動走訪各營區，提供宣導、諮詢及後續協助，並歡迎有進一步需求的官兵隨時洽詢榮服處就業站，善用政府資源，為退役後生活做好完整準備。

高雄市榮服處前進九曲堂營區舉辦退除役輔導措施宣導活動，處長劉雅魁鼓勵官兵了解政府資源和輔導會的各項輔導措施，安心服役，穩健迎接下一階段發展。（高市榮服處提供）