高市榮服處前進營區 強化官兵生涯銜接服務
記者孫建屏／高雄報導
為協助現役官兵及早規劃退役後人生藍圖，高雄市榮服處昨（8）日前往九曲堂營區舉辦退除役輔導措施宣導活動，透過實體說明與即時互動，介紹輔導會相關就學、就業及職業訓練等多元資源，協助官兵在服役期間即能建立清楚的轉銜方向，安心服役，穩健迎接下一階段發展。
活動中，由榮服處向官兵系統性說明現行各項輔導措施，內容涵蓋就學進修補助、就業考試資訊、職業訓練管道、穩定就業津貼、子女教育及醫療補助等實用資訊，並依不同服役年資與生涯階段，協助思考合適的未來規劃方向，更藉由清楚說明與實例分享，讓官兵對退役後可運用的政府資源，有更全面且具體的認識。
九曲堂營區為南部地區重要軍事據點之一，長期肩負訓練及戰備任務，地理位置交通便捷，周邊生活機能完善。此次宣導活動於營區內教學場地進行，官兵參與踴躍，現場互動氣氛熱絡，顯示官兵對於退役後職涯發展、生活保障與相關權益議題具有高度關注與需求。
高市榮服處處長劉雅魁表示，前進營區辦理宣導活動，是榮服處持續深化服務的重要方式之一，希望讓官兵在服役期間即能充分掌握自身權益，以及退役後可銜接的各項輔導措施，降低轉換跑道的不確定性，提升整體生涯規劃的穩定度。
高市榮服處強調，未來將持續主動走訪各營區，提供宣導、諮詢及後續協助，並歡迎有進一步需求的官兵隨時洽詢榮服處就業站，善用政府資源，為退役後生活做好完整準備。
高雄市榮服處前進九曲堂營區舉辦退除役輔導措施宣導活動，處長劉雅魁鼓勵官兵了解政府資源和輔導會的各項輔導措施，安心服役，穩健迎接下一階段發展。（高市榮服處提供）
其他人也在看
F-16失事落海！全力搜救辛柏毅 卓揆請國防部「做1事」目的全說了
即時中心／潘柏廷報導花蓮空軍基地一架編號6700的F-16戰機，執行夜訓期間突然失事墜海，身為駕駛的29歲上尉飛官辛柏毅也因此失聯，目前持續搜救中。對此，行政院長卓榮泰今（8）日於行政院會表示，非常遺憾發生此事，感謝國防部即時應處，同時也要求國防部三軍、海巡弟兄姊妹及民間搜救人員，務必持續全力搜救。他也強調，此時失聯飛官家屬的心情必然十分焦慮，請國防部適時說明搜救進度，讓家屬能夠明瞭真相。民視 ・ 1 天前 ・ 81
F-16飛官辛柏毅失聯！家屬心碎求問事宮廟：無論存活與否、只想再見一面
本月6日晚間，空軍飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機，於夜間演訓時突然失聯，目前軍方已大規模搜索中，希望能儘速找到人，而飛官辛柏毅家屬也非常焦急，甚至於Threads發文，詢問網友推薦的花蓮宮廟，難過表示「只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，只想再見他一面」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31
工作量大、航空公司搶人！他嘆：飛官留營難
[NOWnews今日新聞]空軍一架機號6670的F-16V(F-16VBlock20)戰機6日晚間執行夜間例行性訓練任務，於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑似飛行員跳傘後失聯，國軍持續搜尋失聯...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 26
共機艦擾台數暴增！前飛官憂影響訓練品質
[NOWnews今日新聞]空軍一架機號6670的F-16V(F-16VBlock20)戰機昨日晚間執行夜間例行性訓練任務，於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑似飛行員跳傘後失聯。針對是否為頻繁應...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 33
F-16辛柏毅「飄移軌跡」模擬曝！落點恐在這一帶 搜救不限72小時
6日我空軍花蓮基地一架F-16戰機在執行夜航訓練時，突然陷入空間迷向，於花蓮縣豐濱鄉外海失聯，29歲上尉飛官辛柏毅當下疑似跳傘逃生後墜海，目前仍在協尋當中。就有網友以OpenDrift模擬，推算出辛柏毅可能的「漂流點」，希望提供船家、軍方參考。國防部昨（7）晚也表示，搜救不會受限72小時，會全力搜救辛柏毅上尉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
鏡觀／從委內瑞拉看台灣未來的處境
沒有人可以預測美國總統川普的行為。1月3日的午夜，美國對委內瑞拉採取軍事行動。幾個小時之內，美國特種部隊如鬼魅般進出委內瑞拉，該國一向引以為傲的空中防禦系統形同虛設，軍事基地被轟炸，地面部隊也來不及反應。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 7
海陸空搶救失聯飛官 海巡頂4米浪高急搜救｜#鏡新聞
空軍花蓮基地一架F-16單座戰機，昨天(1/6)晚間進行例行訓練時，飛行員辛柏毅上尉在花蓮外海跳傘失聯。軍方第一時間得知消息，立刻出動前往救援，海巡署派出三艦六艇針對落海的豐濱海域加強搜尋，空勤總隊也立即升空，從昨晚到今天都加派人力，希望能盡速找到失聯飛官。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
專論》川普攻委內瑞拉非台海前例 習近平奪台既無藉口、也無前例可循
[Newtalk新聞] 美國對委內瑞拉發動閃電攻擊的報導傳出之後，外界就浮現了疑慮，那就是：「中國也因此而有了進攻台灣的藉口」。但是，專精於安全保障的海外專家們則是保持冷靜。海外媒體報導指出，中國並非因為顧及國際法而克制其攻擊，而是單純缺乏登陸能力的緣故。 一、美國國內也出現「給了中國藉口」的論調美國在1月3日對委內瑞拉發動閃電的式軍事攻擊，拘捕了馬杜洛總統及其妻子，並以毒品與恐怖相關的罪名將他們移送紐約。根據美國CNBC的報導，聯合國秘書長古特雷斯表示：「國際法的規則未受到尊重」，而深表憂慮，並批評這是「危險的前例」。這項行動可能動搖美國過去所主張的正當性。國際投資顧問公司「量子策略（Global Strategist at Quantum Strategy）」的戴維‧羅奇（David Roche）對CNBC指出：「如果川普能夠進入他國推翻政權，那怎麼能說普丁在烏克蘭是錯的呢？又怎麼能說中國沒有支配台灣的權利呢？」川普政府在國家安全戰略中提出「川普推論」（Trump Corollary），主張美國在西半球──也就是南北美洲大陸──的勢力範圍，這也被稱為川普版門羅主義。原本的門羅主義是新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 4
F-16V飛官夜航失聯 凌濤批國防部報告謊話連篇
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》 記者黃雅蘭 花蓮…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「我們絕不放棄！」空軍全力搜救辛柏毅惹淚
[NOWnews今日新聞]空軍F-16V戰機飛官上尉辛柏毅6日夜航失聯，國防部昨（7）日未證實辛柏毅有成功跳傘逃生，也指出辛柏毅疑似發生空間迷向，此意外引發國人高度關注，國軍也連夜持續搜救。海巡署今（...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 140
川普政府官員告訴參議院 沒有在委內瑞拉駐軍計畫
[Newtalk新聞] 美國參議院稍早針對逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）相關問題舉行閉門會議，列席的國安部門官員向參議員們表示，沒有在委內瑞拉部署地面部隊的計畫。 《政客》雜誌（Politico）報導，根據與會的參議員透露，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和國務卿盧比奧（Marco Rubio）在會中證實，為了提高影響力以穩定該地區局勢，美國海軍將無限期地繼續部署在委內瑞拉周邊地區。 曾任海豹突擊隊員的參議院軍事委員會成員希伊（Tim Sheehy）透露：「我們繼續對委內瑞拉實施海上封鎖的原因顯而易見，因為委內瑞拉獨裁政權利用其石油儲備，實際上將其當作一個全球提款機，資助世界各地的非法組織和流氓國家，從朝鮮到伊朗，再到哈馬斯和真主黨，所以，是的，我們將繼續維持封鎖，直到達成目標為止。」 議員們透露，盧比奧在會中明確表示，委內瑞拉目前正處於過渡時期，希望這段過渡時期能促成自由選舉，並最終由反對派領袖馬查多（Maria Machado）領導國家。 佛羅里達州共和黨參議史考特（Rick Scott）表示，他本週與馬查多進行了交談，並正在努力促成這一結果新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 9
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 4 小時前 ・ 14
嗆聲「斬首賴清德」慘了！館長臉書13字回應
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」陳之漢，去年（2025年）10月，因在YouTube直播中多次公開發表「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，並說出「兩岸一家親、我們都是中國人」等涉及「武統」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 70
民眾黨驚爆鬧分裂！「這2人」不滿陳昭姿未辭立委 黃國昌鬆口說了
即時中心／黃于庭報導為了協助民眾黨立委陳昭姿力推《人工生殖法》修法，前黨魁柯文哲日前往陪同拜會藍綠黨團。外界相當關心，民眾黨「2年條款」將於本（1）月底屆滿，若該法案未順利通過，是否會如期卸任；另黨內也傳出雜音，立委林國成暗酸「考試不及格的人就要留任」，立委麥玉珍也表示，拉長任期法案就會自動過？對此，黨主席黃國昌不認為黨內有歧見，並表示自己接任黨主席以來，就一直按照制度走。民視 ・ 23 分鐘前 ・ 30
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 43
全台預售交易崩跌？台積電惹的禍！新竹嘉義高雄慘淪重災區｜房市觀點
2026年，台股氣勢如虹！1月5日盤中一飛沖天，首度攻破3萬點，創下歷史新高，而扮演關鍵推手的護國神山台積電，盤中股價一度衝上1695元改寫歷史天價，也再度點燃市場對台積電未來成長的期待。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 43
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 10 小時前 ・ 1
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 29