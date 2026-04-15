高市榮服處前進205廠 拓展退除役官兵職涯

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記者孫建屏／高雄報導

為讓國軍弟兄姊妹及早規劃退役後的人生藍圖，高雄市榮服處主動出擊，日前由處長劉雅魁率領專業輔導團隊前往軍備局生產製造中心第205廠舉辦「退除役官兵權益宣教活動」，期盼將輔導會豐富的升學、求職與技能培訓等資源直達部隊，助國軍袍澤在營期間即可掌握未來轉職先機。

宣導重點聚焦於輔導會的核心服務項目，由團隊人員鉅細靡遺地解說多項利多政策。在進修方面，涵蓋大專校院學雜費補助機制；技能培訓部分，則介紹各類職訓專班及外部訓練費用的核銷辦法；針對有意投入公職或國營企業的官兵，也說明相關的考試輔導資源。

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其中，特別就備受關注的「促進退除役官兵穩定就業方案」，詳細闡述如何透過官方推介就業或參訓後穩定就職，進而申請實質津貼，讓官兵能依據自身志趣，精準評估退伍後的發展走向。宣導過程中，廠內弟兄姊妹針對切身的福利與未來轉職方向踴躍提問，雙方交流十分熱絡。

「輔導會始終是國軍最堅實的靠山。」劉雅魁強調，不論官兵未來選擇繼續留營報國，抑或是投入民間職場，榮服處都會量身打造專屬的諮詢與協助，透過與各軍事單位的緊密連結，確使每一位國軍在保家衛國之餘，皆能了解並善用政府的美意，在人生的每個十字路口都能邁出自信的步伐。

高雄市榮服處日前在軍備局第205廠舉辦「退除役官兵權益宣教活動」。（高市榮服處提供）