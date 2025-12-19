高市榮服處拔蘿蔔做公益 分送弱勢榮民

記者孫建屏／高雄報導

高雄市榮民服務處處長劉雅魁日前率領同仁及榮欣志工前往美濃區，與榮民吳家進合作辦理首次白玉蘿蔔公益採收活動，不僅連結善心資源，凝聚志工團隊向心力，並透過採收實作體驗農務辛勞，將所獲分送協助弱勢榮民、眷，讓整體活動更具正向意義。

活動當日儘管天候炎熱，志工們仍全心投入、樂此不疲，彎腰拔取、整理、搬運，汗水淋漓卻充滿成就感，最終採收約1,000餘根白玉蘿蔔，收穫滿滿。後續也將由志工將蘿蔔分送至弱勢家庭，讓榮民、眷感受社會的支持與關懷。

吳家進表示，種植成本不是最重要的，能將自己親手栽種的農作物投入公益，是非常值得且有意義的事，尤其是協助其他需要幫助的榮民眷，更令他感到欣慰與開心。

劉雅魁表示，感謝志工們在炎熱高溫下仍堅持投入公益活動，也感謝榮民袍澤吳家進無私付出和大力支持，未來將持續結合社區及善心力量，推動更多具實質助益的關懷服務，讓溫暖持續送達每一位榮民及眷屬。

高市榮服處處長劉雅魁與榮民吳家進、志工們一同投入白玉蘿蔔採收，展現公益精神，並傳遞關懷力量。（高市榮服處提供）

高雄市榮服處日前與美濃區榮民合作舉辦白玉蘿蔔公益採收活動，並由榮欣志工將所拔得的蘿蔔分送弱勢榮民、眷，令受贈的榮民長輩相當開心。（高市榮服處提供）

志工們整理辛勤採收的白玉蘿蔔，開心分享勞動成果。（高市榮服處提供）