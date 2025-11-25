高市榮服處拜會八軍團 推動駕駛專長官兵退後就業
高雄市榮服處劉雅魁處長近日率同仁拜會陸軍第八軍團指揮部指揮官廖建興中將及陸軍第四地區支援指揮部指揮官陳其銘少將，洽談國軍駕駛專長官兵退後就業輔導合作，並宣導退除役官兵相關輔導權益。(見圖)
榮服處今(廿五)日說明，該處與四支部將建立長期媒合管道，共同打造運輸專長退役官兵就業通路。
劉雅魁處長表示，目前退輔會服務照顧的對象並不限於年長單身榮民，青壯退役軍人的輔導就業也是重點之一，每季高雄市榮服處與陸軍第八軍團指揮部共同主辦「屆退官兵權益說明會」，目的就是讓志願役官兵能提前了解退伍後相關輔導政策及權益措施，並可依照自身需求預做規劃準備，而各地榮服處則是退除役官兵最佳的夥伴及支持照顧者。
會中深入介紹輔導會的最新就學、就業、職訓及就醫相關措施，並說明客運市場駕駛不足情形與待遇福利，如輔導會轉投資公司大南汽車更開出七至十萬薪資招募人才，而國軍駕駛專長官兵已具軍中安全駕駛經驗，退後極有就業優勢，可運用的輔導會職訓補助及就業媒合順利轉銜。
高雄市榮服處與陸軍第四地區支援指揮部已建立雙方專責窗口，將積極媒合駕駛專長官兵至在地客運業者及輔導會轉投資客運公司就業，雙方合作不僅能縮短退除役官兵退後轉銜時間，也期望能補足民間交通運輸人力缺口，並將國軍所學技能得以持續運用於民間。
劉處長感謝陸軍第八軍團指揮部及第四地區支援指揮部的支持與協助，希望官兵們在軍中長期發展後，返回社會時感受到政府各方面的輔導照顧，並能適才適所、繼續發揮專長及技術能力，再創人生高峰。
