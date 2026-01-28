高市榮服處攜手日月光集團 開拓袍澤高科技職涯

記者孫建屏／高雄報導

為協助退除役官兵接軌國家重點產業，提升轉職競爭力，高雄市榮服處副處長張詠駿日前率就業站團隊，前往晶圓封測大廠日月光集團進行參訪交流，雙方就半導體產業的人力需求趨勢、職能轉換門檻及人才留用策略深入交換意見，期能透過緊密的產官合作，為退除役官兵導入更多優質的科技業職缺。

張詠駿在會談中指出，退除役官兵長期在軍旅生涯中養成的堅毅特質、服從性及對任務的高執行力，恰好是高科技製造業最為重視的核心軟實力，特別是面對半導體產業需輪班作業的常態，榮民袍澤具備較佳的適應性與抗壓性，能有效填補產線與技術端的人力缺口。

廣告 廣告

張詠駿表示，榮服處除持續推動「促進退除役官兵穩定就業方案」，提供津貼獎勵外，也將扮演資源整合者的角色，協助企業精準媒合適任人才。

日月光集團表示，日月光擁有完善的內部教育訓練體系，即便是不具相關背景的退除役官兵，只要具備學習熱忱，皆能透過公司完整的培訓計畫，從基礎製程逐步晉升為專業工程人員。同時期待未來能與高市榮服處建立更暢通的人才輸送管道，吸納更多優秀的退伍軍人加入半導體國家隊行列。

高市榮服處強調，隨著南部半導體S廊帶成形，科技人才需求孔急，將持續鎖定具發展潛力的優質大廠進行開發，打破過往退伍軍人就業受限的刻板印象。此次透過與日月光等標竿企業的深度結盟，不僅能協助廠商解決缺工問題，更讓退除役官兵在退伍後能順利轉銜高薪產業，共創雙贏局面。

高雄市榮服處副處長張詠駿日前拜會晶圓封測大廠日月光集團，希望透過緊密的產官合作，為退除役官兵導入更多優質的科技業職缺。（高市榮服處提供）