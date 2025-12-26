高市榮服處教保中心慶耶誕 幼兒歡喜迎佳節

記者孫建屏／高雄報導

為迎接一年一度的耶誕佳節，高雄市榮服處教保中心日前特別為全園幼兒準備耶誕節禮物，透過溫馨的交換禮物，讓孩子們感受節日的祝福與關懷，處長劉雅魁也精心準備的耶誕小禮物，收到的孩子們都露出燦爛笑容，現場洋溢著幸福和歡欣氣氛。

為了讓孩子們了解耶誕節不只是收禮物的日子，更是學習分享與感恩的重要時刻，高市榮服處教保中心也讓他們參與製作迷你耶誕樹與花圈，回贈劉雅魁處長，透過贈送禮物的活動，引導幼兒體會被關心、被祝福的感受，學習珍惜與感謝身邊的人。

廣告 廣告

高市榮服處表示，教保中心長期重視品格教育與生活教育，期盼在溫馨的環境中，陪伴孩子快樂成長，為童年留下美好的節慶回憶。

高雄市榮服處教保中心日前舉辦耶誕活動，透過溫馨的交換禮物，讓孩子們感受節日的祝福與關懷。（高市榮服處提供）

高市榮服處處長劉雅魁（左一）參與教保中心耶誕交換禮物活動，現場洋溢著幸福和歡欣氣氛。（高市榮服處提供）