高市榮服處消防訓練 強化防災意識與救災能力

記者孫建屏／高雄報導

鑑於災害防護的重要性，高雄市榮服處昨（26）日舉辦下半年度消防講習暨訓練，邀請高雄市消防局前金分隊張簡維昕教官授課，藉此強化同仁防災、避難知識，提升消防救災能力，以應對突發狀況，確保人員生命和財產的安全。

講習訓練課程區分3階段，首先藉由案例講述消防專業新知識及避難的要領，再帶領高市榮服處同仁實際操作消防器材，最後實施消防編組人員進行實作演練。在講師精闢的分享與指導下，與會同仁對防災與避難有更深層的體認，並熟稔器材操作技巧、強化救災防護的能量，也深刻體會到災防工作事先防範與演練的重要性。

高市榮服處處長劉雅魁期許同仁，應定期進行教育訓練，透過模擬可能情境，加強對自身防災、救災角色的熟稔，以提升危機意識，落實人安、物安的信念。

高雄市榮服處舉辦下半年度消防講習暨訓練，藉此強化同仁防災、避難知識，提升消防救災能力。（高市榮服處提供）