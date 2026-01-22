高市榮服處深化產業連結 開創退役袍澤就業契機

記者孫建屏／高雄報導

為拓展退除役官兵就業資源，並加強與產業界的實質交流，高雄市榮服處日前拜會公準精密工業股份有限公司，透過面對面座談方式，了解企業營運現況、產業發展方向及人力需求，並就未來合作模式交換意見，促進雙方互動與了解。

高市榮服處長期以來持續扮演退除役官兵與企業間的橋梁角色，透過就業諮詢、職涯規劃、職訓轉介及人才推薦等措施，協助袍澤順利投入職場。此次拜會中，處長劉雅魁亦向企業說明相關輔導資源與服務機制，期能依需求媒合合適人選，提升就業媒合的精準度與穩定性。

公準精密工業公司對高市榮服處主動關懷企業需求表示肯定，並分享公司在精密製造領域的發展布局及用人方向，認同退除役袍澤在執行力、學習力及團隊合作上的優勢，對於未來提供相關就業機會與深化合作，展現高度意願。

高雄市榮服處指出，將持續走入產業現場，主動掌握企業用人趨勢，擴大合作網絡，並結合多元輔導措施，協助退除役官兵順利銜接職場，也為企業注入穩定且優質的人力資源，實現雙贏目標。

高雄市榮服處日前拜會公準精密工業有限公司，說明相關輔導資源與服務機制，就未來雙方合作模式交換意見。（高市榮服處提供）