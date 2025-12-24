高市榮服處關懷岡山榮民眷 傳遞祝福與關懷

記者孫建屏／高雄報導

耶誕佳節將至，高雄市榮民服務處日前攜手岡山牧者聯禱會前往岡山區勵志新城，共同舉辦「耶誕報佳音關懷活動」，為社區居民與榮民、眷提前慶祝，透過詩歌吟唱與祝福，向社區居民傳遞耶誕佳節的溫馨與歡樂，再走進社區沿途分送耶誕掛飾、小蛋糕、營養品、八寶粥、低糖黑豆漿等小禮物，送上滿滿的祝福與關懷。

高市榮服處服務組長陳志煒偕同輔導員、社區組長及榮欣志工，以及岡山牧者聯禱會主席吳麗兒及協和教會同工戴上耶誕帽，走訪勵志新城活動中心報佳音，現場氣氛熱絡而溫馨，社區榮民、眷也積極參與，共同吟唱詩歌並分享節慶喜悅。

活動結束後，榮服處服務團隊再前往社區關懷一對年逾9旬的榮民夫妻，關心長輩們身體狀況，同時致贈保暖外套、耶誕襪、耶誕帽、營養麥片及祈福平安米等，且適逢冬至，更貼心準備湯圓餵爺爺吃，祝福長輩冬日平安、溫暖健康。

高市榮服處表示，透過結合宗教團體與在地社區資源，安排於耶誕佳節前深入社區關懷榮民眷，不僅傳遞節慶的溫暖祝福，也展現公私協力、跨域合作的服務精神。未來將持續連結更多民間團體與善心資源，強化社區關懷網絡，落實主動訪視與即時關懷，使榮民、眷在重要節日及日常生活中，都能感受到社會的支持與陪伴，共同營造溫暖、有感的照顧服務。

高雄市榮服處日前攜手岡山牧者聯禱會，在岡山區勵志新城共同舉辦「聖誕報佳音關懷活動」，為社區居民與榮民、眷送上滿滿的祝福與關懷。（高市榮服處提供）

高市榮服處服務團隊親切關懷社區榮眷，傳遞溫暖與祝福。（高市榮服處提供）

高市榮服處服務團隊關懷年邁榮民夫婦，並致贈應景的食品、保暖外套等。（高市榮服處提供）