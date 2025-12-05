高市檢驗烏龍重創台灣鯛！ 養殖戶許姓漁民大度原諒：不會提告追究

高雄市衛生局日前抽驗全聯販售的「台灣鯛魚排」檢驗數據搞烏龍。（雲林縣政府提供）

高雄市衛生局日前抽驗全聯販售的「台灣鯛魚排」，錯誤公布檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，引起軒然大波，導致業者緊急下架，重創國產漁產形象。高雄市長陳其邁今（5日）再度致歉，坦承是衛生局內部一位已離職女研究員人為操作錯誤，將儀器設定修改，導致檢驗數據被放大10倍所致。

這場烏龍事件終於還了雲林養殖戶許姓漁民清白。儘管他因此承受了長達多日的身心煎熬與鉅額損失，但他展現出驚人的大度與寬容，向媒體表示「不會提告追究」，只懇切希望市府公務人員以後在檢驗數據時「可以多加注意、小心一些」。現場媒體聞言，不禁直呼：「阿伯（許姓漁民）你度量這麼大喔？」許阿伯則無奈回應：「不然要怎麼辦？」

為什麼台灣鯛檢驗會出錯？

高雄市衛生局進一步追查，發現這次檢驗烏龍的源頭，是負責檢測工作的29歲陳姓女研究助理。她於11月4日離職，卻在任職期間，修改了儀器設定條件，導致原本應為「未檢出」的數據，被計算放大10倍，最終誤判為不合格。衛生局已將全案移送司法調查，追究相關人員責任。

而遭誤控違規用藥的許姓漁民，養魚30多年，強調自己的魚貨出貨前皆會經過合作社檢驗，不可能在出貨後還驗出禁藥。事件爆發後，他的魚池立即遭縣府管制，原本數萬尾鯛魚只剩下一半，且市場上魚貨銷售量幾乎「掛零」，損失慘重，直言「這次真的快被政府害死」。他這段時間飽受精神折磨「睡也睡不好」，對於這樣的失誤感到相當憤慨。

最終求償與賠償機制將如何處理？

生產該批魚貨的雲林口湖漁類生產合作社總經理王益豐表示，經多方檢驗，確認原料均「未檢出」，證明了其堅持30年的「逐批送驗、全部留樣」制度禁得起考驗。

合作社指出，現階段損失金額已超過新台幣1,100萬元，還不包括後續逆流回合作社的費用。不過，由於高雄市衛生局已於昨晚致電道歉，並承諾負起所有責任，包括全聯下架、退貨等費用，合作社體恤高雄市府的誠意，也為避免浪費社會資源，目前暫不打算提請國家賠償，將委由律師事務所與衛生局協商賠償金額。

合作社總經理王益豐也呼籲，各級衛生機關未來發布食安新聞時，務必建立更嚴謹的複核機制，確保檢驗結果的正確性與公信力，避免再次傷害無辜業者。

