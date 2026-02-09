高市每名求職者有1.57個工作機會 餐飲主管、營建最缺工

高雄市營建業缺工，每名求職者有超過4個工作機會。(記者侯承旭攝)

〔記者侯承旭／高雄報導〕勞動部勞動力發展署發布去年的就業市場概況報告，高雄市每名求職者有1.57個工作機會，尤其餐飲主管、營建、金屬製造最缺工，每名求職者有超過4個工作機會可挑選。

根據去年度的高屏澎東地區就業市場概況報告，高雄市共有7萬3774人登記求職、11萬6105人登記求才，均比前年略增，平均每名求職者有1.57個工作機會，求才者開出的最低平均薪資為3萬2796元、最高平均薪資為5萬9681元。

廣告 廣告

在各類職種之中，技術含量較低的「一般及文書事務人員」最難找工作，有9629人登記求職，但只有2799個職缺，每名求職者只有0.29個工作機會。

「金屬、機具製造及有關工作人員」最缺人，需求的職缺達3756人，只有771人登記求職，每名求職者有4.87個工作機會；「餐旅、零售及其他場所服務經理人員 」也是很缺人，150人登記求職、職缺達636人，每名求職者有4.24個工作機會。其餘包括「營建及有關工作人員」、「手工藝及印刷工作人員」也是炙手可熱，每名求職者的工作機會都超過4個以上。

【看原文連結】

更多自由時報報導

全台冷吱吱！今晚到明晨10度以下 春節前1週天氣1次看

向親中勢力說NO！要高市早苗撤「台灣有事說」 中道岡田克也落選

高市早苗獲壓倒性勝利！矢板明夫曝3大主因

垃圾輻射值超標退運！ 埔里清潔隊：首次遇到 急尋來源

