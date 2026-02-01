高市毒防局結合三鳳中街商圈 健康防毒過好年

高市府毒品防制局於卅一日結合三鳳中街商圈舉辦「2026三鳳過好年 馬耀迎春年貨祭」活動，將「健康防毒、安心過年」理念融入熱鬧的年節採買氛圍，邀請民眾在開心辦年貨的同時，也關心自己和家人的身心健康。(見圖)

毒防局陳盈秀局長今(一)日表示，春節是家人團聚、歡喜過年的好時光，也是守護健康的重要時刻；這次結合三鳳中街熱鬧的人潮，現場準備實用的反毒環保手提袋，陪伴大家採買年貨，讓年貨裝滿滿的同時，也讓健康防毒成為過好年的一部分。

三鳳中街商店街區管理委員會理事長伍進昌指出，三鳳中街很高興能響應高市府推動健康防毒宣導，透過商圈店家和民眾的共同參與，讓防毒觀念在熱鬧的年節氛圍中自然融入生活，也提醒大家持續提高防毒意識。

毒防局呼籲全民動起來，從日常生活中落實健康防毒；近年新興毒品常以電子煙或特殊包裝偽裝，其中包括「依托咪酯」（俗稱喪屍菸彈），誤觸風險高。提醒大家提高警覺，切勿因好奇而嘗試。如民眾對毒品有任何疑問，或親友需要幫助，請撥打二十四小時免付費毒防諮詢專線○八○○七七○八八五，毒防局陪伴大家健康安心、平安過好年！