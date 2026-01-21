高市民政局長遭砍特支費 藍爆內訌、綠批形同懲罰

國民黨高市議員白喬茵主張全數刪除局長特支費，直指民政局過去發動數10個臉書粉專攻擊國民黨立委柯志恩，還涉入選舉操作，嚴重違反行政中立。（摘自高市議會網站）

高市議長康裕成敲槌通過刪減案，民政局長特支費原編列44萬5200元，刪除約三分之一、14萬8400元。（摘自高市議會網站）

高雄市議會一連兩天審查民政局長閻青智特別支出費，爭議不休。國民黨議員白喬茵昨主張全數刪除局長特支費，直指民政局過去發動數10個臉書粉專攻擊國民黨立委柯志恩，還涉入選舉操作，嚴重違反行政中立，最終先行擱置。今（21）日續審特支費案，最終確定刪除三分之一，引發同黨議員劉德林不滿抗議，提出額數問題，議會提早散會。對此，民政局說，暫無回應。

白喬茵指出，去年9月民政局在局長指示下，動員10多個區公所臉書粉專攻擊政敵、國民黨立委柯志恩；2024年立委選舉期間，更有副局長被目睹陪同特定立委候選人拜會教會，並由公務員從中聯繫，讓民政體系淪為選舉工具。她強調，特別費本就屬首長高度裁量的經費，若首長無法恪守行政中立，社會自然無法放心其支用。

對此，民進黨高市議員邱俊憲要求擱置刪除局長、副局長特支費，認為多數特支費實際用於公務，直接刪除形同懲罰，且無助於釐清責任，應讓局長與議員進一步溝通，「刪除並無法懲罰到真正該被懲罰的人」。

白喬茵隨即回擊，強調刪除特支費並非針對個人，更不是懲罰，而是基於信任破裂所做的制度性選擇。她反問，特支費是否可能被高度濫用，轉為個人或政黨政治資源？若答案無法讓人安心，就不該繼續給予高度裁量空間，並要求邱俊憲勿再「亂扣帽子」。

國民黨籍議員劉德林對刪減特支費表達保留，他認為，若僅針對局長特支費下手，容易給人「針對性刪除」的觀感，若有行政缺失，應另案討論。

不過，議長康裕成隨後敲槌通過刪減案，民政局長特支費原編列44萬5200元，刪除約三分之一、14萬8400元；劉德林則對刪減仍有意見，最終提出額數問題，因出席人數不足，會議提早散會。

