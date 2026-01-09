高市民生醫院啟動老人及成人健檢 加碼痔瘡、失智篩檢

〔記者許麗娟／高雄報導〕2026年老人及成人健康檢查已經起跑，高雄市立民生醫院2日啟動首日即有170名長輩主動接受檢查，除了基本健檢項目，院方還加碼提供痔瘡檢查、衰弱程度評估、攝護腺超音波及失智症篩檢等，有限額度用完為止。

民生醫院指出，今年健檢檢查項目與去年相同，仍維持完整且符合需求的老人及成人健康檢查內容，高雄市加碼提供胸部X光及心電圖檢查。每日上午8至10時在1樓中庭辦理，符合資格民眾需攜帶身分證及健保卡，並於檢查前空腹6至8小時。

民生醫院表示，除基本健檢項目，院方加碼提供痔瘡檢查(上午8至10時)、衰弱程度評估、攝護腺超音波及失智症篩檢等服務，年度總額度有限，請民眾要把握機會。

此外，完成老人或成人健康檢查的民眾，可依資格同時接受乳癌、子宮頸癌、口腔癌、肺癌、大腸癌、胃癌等多項癌症篩檢及B、C型肝炎等重要檢查，有助於疾病的早期發現與診斷。

民生醫院黃豐締院長表示，透過定期健康檢查與主動關懷社區長者，不僅能提升健康識能，也能建立民眾對醫療體系的信任，所有醫護及同仁將持續精進服務品質，守護市民健康。

