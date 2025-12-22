高市民調走高！67％認不需要收回台灣有事說

▲日本首相高市早苗。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗10日上任，至今已經3個月，各大民調都顯示支持度維持在67至68%，在年輕族群更突破7成。儘管高市內閣因「台灣有事」言論引發中日關係緊張，但大部分民眾仍對高市內閣的對中立場、施政方向，給予正面評價。

日媒《朝日新聞》20、21日進行全國電話民調，高市內閣支持率率為68%，對比10月68%、11月69%，已經連續三個月維持在近七成。

針對高市早苗內閣的對中態度，有55%的受訪者給予正面評價，30%負面評價。而對於「對中態度」給予正面評價的受訪者中，對高市內閣的支持度高達89%。

日中關係惡化是否影響經濟，有53%受訪者表示「相當」或「某種程度」感到憂心，但也有45%認為「不太擔心」、「完全不擔心」，而不擔心的民眾，對內閣的支持度達到80%。顯示其外交立場與內閣支持度有高度連動性。

東京上野動物園的2隻大貓熊將於明年1月歸還中國，對於日本政府是否應該為讓大貓熊再次來到日本與中國交涉，民調顯示有70%的人認為沒有必要，僅26%認為應該交涉。

共同通信社也在20、21日實施全國電話民調。共同社民調顯示，高市內閣支持率為67.5%，較前次調查下降2.4個百分點。有近6成的人擔憂台灣有事答詢引發日本經濟惡化，但57%的人「不覺得發言不慎重」，高於「覺得不慎重」的37.6%。

《產經新聞》引述共同通信調查指出，高市內閣的支持度在30至39歲以下的年輕族群，高達73.7%；40至50歲也有72.4%。明顯高於60歲以上的59.6%。年輕、青壯世代多對經濟政策有期待，年長者則重視領導力。

《每日新聞》也公布20、21日實施的民調結果，高市內閣的支持率為67％，已連續三個月維持在65%以上。其中在調整所得稅率「年收之壁」（提高年收入門檻）等經濟政策，與對中國的強硬姿態，都受到民眾高度肯定。高達67%的民眾認為「沒有必要」撤回「台灣有事」的發言。

《讀賣新聞》昨天公布19日至21日進行的全國民調，高市內閣支持率為73％，與前次的72%幾乎持平但也創下新高。不支持率為14％，前次為17％。

