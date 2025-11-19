高市民進黨團狂批財劃法 柯志恩辦公室嗆：背叛高雄的是賴清德、卓榮泰

柯志恩辦公室澄清115年度整體財源還比114年度增加46億，上週財劃法修法後中央應該要給高雄的190億一般性補助已全數要回來，何來背叛高雄之有？ 圖：國民黨高雄市黨部/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 針對高雄市議會民進黨團今(19)日稱財劃法二修壓垮計畫型補助，聲稱國民黨立委柯志恩背叛高雄，柯志恩辦公室對此表達強烈抗議，反駁真正背叛高雄的，應該是無視高雄人權益的總統賴清德與行政院長卓榮泰，並澄清115年度整體財源還比114年度增加46億，且在上週財劃法修法後，中央應該要給高雄的190億一般性補助已經全數要回來，根本沒有所謂害高雄減少近200億情形。

柯志恩辦公室表示，立院上週新修財劃法部分條文，明定各地方政府的一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數，同時計畫型補助比率，不得低於過去10年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值；無論是從中央統籌分配款的增加，到一般性補助明訂不得減少，與計畫型補助金額不得少於過去十年平均，立院財劃法修法，各方面都為過去只能仰賴中央臉色補貼的地方財源做出明確保障，請問財劃法修法到底哪裡壓垮計畫型補助？又是哪來的「財源斷層」？

柯志恩辦公室指出，根據高雄市政府112年度至115年度的總預算書，高雄市在112年到115年度的統籌分配款加補助及協助收入：112年度，統籌分配款為526億 補助及協助收入491億 = 1017億；113年度，統籌分配款為439億 補助及協助收入516億 = 955億；114年度，統籌分配款為520億 補助及協助收入708億 =1228億；115年度，統籌分配款為787億 補助及協助收入487億=1274億。

柯志恩辦公室強調，財劃法修正後，中央仍有6成統籌分配預算在手，高雄包括軌道建設在內等計畫型補助，早已如火如荼進行，中央不該用各種名目刪減，如若真的刪減，包括地方政府與民意代表，都應該對行政院表達嚴正抗議，但從財劃法去年啟動修法以來，民進黨無視柯志恩不斷呼籲民進黨團提出黨版、行政院版，民進黨從中央到地方，一年多來只有不斷地批評跟攻擊柯志恩與在野黨，對於行政院無理蠻橫刪減地方政府應該拿到的補助，卻不敢吭一聲，實在令人搖頭。

柯志恩辦公室指出，高雄市議會過去無論藍綠議員都曾對財劃法修法做出建議，希望高雄整體財源能夠穩定，不要過度仰賴中央補貼，如今國民黨推動財劃法修法，讓城市財政朝穩健方向發展，高雄市議會民進黨團卻反倒批評修法與柯志恩委員，實在令人難以理解。

柯志恩辦公室支持高雄市的計畫型補助不能少，但民進黨不應去批評在野黨的立委與財劃法修法，而是應該督促高雄市政府與民進黨八位區域立委，站在市民立場，勇敢向行政院表達抗議，而不是幫著中央攻擊真正在做事的人。

