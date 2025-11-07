高市活豬拍賣恢復 4大肉品市場均價略增

（中央社記者林巧璉高雄7日電）今天是活豬拍賣恢復首日，高雄市政府表示，4大肉品市場平均交易價格與去年同期及禁宰前行情相比，整體均價略增（約新台幣100.5元/公斤），市場秩序平穩。

雖然活豬恢復拍賣，但仍有部分店家因買不到豬肉暫時歇業，包括高雄知名小吃店春蘭割包今天架設「沒有豬肉了」立牌，「割包沒有溫體豬無奈休假，11/8就營業，謝謝您的光臨。」

全台活豬昨天中午12時起恢復載運，今天0時起恢復拍賣、屠宰。農業局表示，高市4大肉品批發市場今天毛豬拍賣總量達4573頭，因須消化禁運禁宰前各豬場滯留豬隻，較平日增加約3成；價格穩定、供應充足，市場秩序平穩。

農業局強調，市府會持續關注拍賣價格，有關禁運禁宰15天積累的滯場豬，農業部目前每週召開調節會議，農業局將配合中央總量管制政策，輔導高市各肉品市場調節供應；若豬價明顯下跌，中央也將啟動冷凍分流機制，由冷凍廠協助屠宰凍存，以降低跌價壓力。

此外，市場也持續按照中央規定落實相關防疫指引，對進出車輛與場區清潔消毒，確保防疫安全與作業順利。（編輯：黃名璽）1141107