高市海洋局啟動拓銷海外市場邀貿易商訪產地

▲高雄市政府海洋局局長石慶豐(右3)陪同國際貿易商實地走訪高雄產地，期促進水產合作契機。(圖／高雄市政府海洋局提供)

[NOWnews今日新聞] 高雄市政府海洋局局長石慶豐於今(19)日，陪同國際貿易商實地瞭解高雄地區養殖環境、加工流程及產品特色，並與通路業者就國際市場趨勢、產品規格需求，以及合作模式等，進行意見交流，以展現高雄市政府海洋局積極推動水產國際行銷之決心。

▲高雄市政府海洋局局長石慶豐(右2)陪同國際貿易商，拜會水產食品業者，進行現場交流與意見討論。(圖／高雄市政府海洋局提供)

高雄市政府海洋局局長石慶豐，是由海洋局科長梁雅薇陪同，帶領國際貿易商實地瞭解高雄地區養殖環境、加工流程及產品特色，並與通路業者就國際市場趨勢、產品規格需求，以及合作模式等，進行意見交流。

廣告 廣告

高雄市政府海洋局局長石慶豐表示，海洋局為延續2025台北國際食品展後續行銷成果與國際商機，乃陪同國際貿易商實地瞭解高雄地區養殖環境、加工流程及產品特色等，正式啟動國際拓銷，期促進水產合作契機。

▲高雄市政府海洋局局長石慶豐陪同國際貿易商，到凱亞養殖場參訪，由凱亞創辦人鄭志強(左1)介紹公司主力商品。(圖／高雄市政府海洋局提供)

石慶豐說，高雄市為全國最具規模與代表性的漁業城市，漁業型態多元涵蓋遠洋漁業、沿近海漁業及養殖漁業三大領域，產業鏈完整，其中養殖部分，全市養殖總面積約3638公頃，養殖年產量達4.6萬公噸，年產值逾新台幣49.5億元，其中石斑魚、虱目魚、吳郭魚及鱸魚等特色漁產，品質優良、產量穩定，具高度市場競爭力，加上高雄市政府海洋局亦持續透過輔導冷鏈升級、產地管理、品牌推廣，以及通路拓展等多元政策，以強化整體產業韌性與國際競爭優勢。

▲國際貿易商到凱亞養殖場進行現場訪視與交流，並由凱亞創辦人鄭志強(左1)介紹相關養殖技術。(圖／高雄市政府海洋局提供)

石慶豐指出，此次國際貿易商來訪，是延續2025台北國際食品展期間已進行之初步交流與商洽，經由密集走訪高雄市多家水產相關業者，透過實地參訪與面對面洽談，以深入瞭解高雄水產產業供應能量與產品特色，評估具體合作策略，並藉由此類國際買主媒合行程，不僅有助於提升高雄市水產品國際能見度，亦可為在地業者創造更多訂單機會，期盼為高雄帶來實質成果與長期商機。

石慶豐並指出，高雄市政府海洋局長期致力於協助水產業者拓展多元行銷通路，除持續輔導業者參與國際食品展，如東京國際食品展、北美海產品展、巴塞隆納全球海產品展等重要國際展會外，亦透過邀請國外買主來台巡廠、媒合交流等方式，強化實質合作成效，未來也將持續整合中央與地方資源，攜手產業公、協會及相關單位，共同推動高雄優質水產品，走向國際市場，讓高雄海味品牌持續在國內外市場發光。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

全國首座近零碳建築！海洋委員會辦合署辦公廳舍新建工程上樑儀式

邁向穩定供電及服務！台電鳳山區營業處舉行新卸任處長交接

磨練自身電力技術！台灣電力公司舉辦第58屆技能競賽活動