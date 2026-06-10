高市海洋局攜手中油石化事業部 捐贈再生電腦傳愛非洲

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為落實環境永續（ESG）並發揚社會公益精神，高市海洋局於林園區辦理多項活動，在地台灣中油公司石化事業部亦長期共襄盛舉，這次更首度跨界合作辦理「愛心電腦捐贈非洲」活動，將三十臺「再生電腦」遠渡重洋送往非洲國家，以實際行動縮減跨國數位落差。(見圖)

海洋局今(十)日說明，該局近年積極推動數位轉型，為響應落實循環經濟、環保淨零、實踐城市外交，攜手台灣中油公司石化事業部展開公益合作，協助該事業部將汰換下來的三十臺個人電腦，重新整理後轉送至非洲偏鄉。

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中油石化事業部表示，公司長期投入再生電腦捐贈計畫，雙方為此公益目標通力合作，透過雙方的資源整合與密切協作，共同完成基礎硬體的整備，確保設備運抵非洲後能立即投入使用；這批載著臺灣情誼的再生電腦，將投入非洲地區的基礎教育工程，成為當地學童接觸互聯網、探索世界的窗口。

海洋局石慶豐局長強調，海洋局除提升內部硬體設備及發展「AI智慧沙灘監測系統」等智慧治理項目同時，亦不忘履行社會責任；這次捐贈活動不僅實踐了循環經濟，更展現高雄市作為國際城市，對全球教育平等與永續發展目標（SDGs）具體支持。未來將持續探索更多公益合作可能性，讓公部門與國營事業的資源能更精準地投入社會所需，跨國傳遞溫暖能量。