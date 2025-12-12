高市海洋局攜手海巡署聯合巡查 嚴打違規籠具作業守護海洋資源

因應多個區漁會反映沿岸海域違規籠具作業日益猖獗，高雄市海洋局於本月10日、11日聯合海巡署展開海域巡查行動，針對轄內禁止籠具作業區域加強稽查，並同步清除違規佈放的籠具漁具，以實際行動展現市府維護海洋資源與漁業永續的決心。

↑圖說：海洋同仁查看籠具清除之作業情形。（圖片來源：高雄市海洋局提供）

海洋局表示，近年漁業資源保育意識提升，各地漁會對漁場永續利用的需求也更為迫切。經興達、永安、彌陀及林園區漁會與當地漁民討論形成共識後，市府公告自每年10月1日至隔年3月1日止，禁止所有籠具漁業船隻於上述沿岸海域從事籠具作業，以確保漁場獲得充分休生養息的時間。

↑圖說：海洋同仁協助集中違規籠具（圖片來源：高雄市海洋局提供）

海洋局長石慶豐強調，仍有少數業者違規操作，破壞漁業資源與漁場生態平衡，因此本次聯合巡查除強力稽查，也透過行動加強宣導，提醒漁民必須遵守相關規範，共同維護漁場環境。他表示，透過持續的海域休養生息與資源管理，將能促進水產資源自然繁衍，讓海洋生態生生不息，朝向永續利用的目標邁進。

海洋局呼籲漁民共同守護海洋，以確保高雄沿岸漁場長久豐饒，讓漁業產業與環境永續並行。

