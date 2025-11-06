高市海洋局校園巡迴教育 帶山裡的孩子航向愛河灣

高雄市政府海洋局推動的「海洋環境教育—校園巡迴列車」今年已完成45場、吸引1,755名學童參與，將海洋知識與環境保育觀念帶入校園。更特別的是，今年首度邀請茂林、那瑪夏、桃源等原鄉學童走出山林，到愛河灣親身體驗大海的力量，讓海洋教育真正「從小扎根、從山走向海」。

↑圖說：石慶豐準備在地飲品，讓參加的學員享用。（圖片來源：高雄市海洋局提供）

海洋局長石慶豐表示，本次課程獲海洋委員會海洋保育署補助，並由高雄科技大學漁業科技與管理系蔡文沛教授團隊承辦，巡迴足跡遍及市區、沿海與偏鄉學校，透過活潑互動的課程設計，培養學生「親海、愛海、知海」的環境保育意識。

今年特別規劃原鄉體驗活動，邀請茂林區多納國小、那瑪夏區那瑪夏國中及桃源區桃源國小的師生前往愛河灣參加，現場由專業教練指導立式划槳（SUP）、龍舟板與水上腳踏車等無動力水上活動。對多數首次見到大海的孩子而言，能親眼望見港灣風光、親手操作水上設施，成為人生中難得的回憶。

↑圖說：專業教練全程指導立式划槳（SUP）、龍舟板及水上腳踏車等無動力水上活動。（圖片來源：高雄市海洋局提供）

石慶豐指出，課程內容涵蓋「海洋危機」、「海洋野生動物保育」、「混獲問題」及「食魚教育」等主題。學生不僅了解全球暖化、塑膠污染、棄置漁網等對海洋生態的衝擊，也學習如何選擇當季、在地、永續魚種，從飲食實踐友善海洋的理念。

活動現場氣氛熱烈，孩子們興奮化身「小獵人」，探索海洋的奧祕，並在笑聲中品嘗在地飲品與速食點心。石慶豐笑說，「山上的孩子與我們立下山盟海誓，相約明年再見！」

↑圖說：國立高雄科技大學漁業科技與管理系蔡文沛教授團隊至鼓山國小授課。（圖片來源：高雄市海洋局提供）

他強調，海洋教育不只是知識的傳遞，更是態度的養成。未來海洋局將持續推動校園巡迴宣導與體驗活動，讓更多學童在寓教於樂中學會珍惜海洋、守護環境，為高雄這座海洋城市的永續發展注入更多希望。

