高市海洋素養種子教師 跨域共學

為深化教師海洋素養與跨域教學實踐能力，前鎮國小寒假期間主辦「一一五年度高雄市海洋素養種子教師社群-跨域共學精進研習：走讀山海經」，該活動結合學術資源與戶外踏查，引領教師走出教室、走進真實海洋場域，將抽象知識轉化成教學經驗，帶回校園與師生們分享。（見圖）

該研習於國立中山大學海洋科學院與西子灣海岸線登場，匯聚一群具高度教學動能的專業教師，皆為二○二五年完成海洋委員會「海洋素養種子教師培訓」，並實際參與OSS（Ocean Sciences Sequence）海洋素養入校教學計畫的第一線教育實踐者；透過「跨域共學」的設計，研習以實地走讀方式，串聯科學知識、自然觀察與教學應用，深化教師對海洋教育的理解與感受。

社群召集人陳麗鈞校長表示，參與研習的種子教師已具備紮實的OSS教材轉化能力，能在博物館實體展示中，重新驗證教材中「生物構造」與「演化適應」等核心概念，也進一步體認海洋生物與人類生活之間密不可分的關聯，為未來教學注入更多深度與溫度。

參與教師分享收穫時皆表示深受啟發。右昌國中紀威宇老師對透明魚標本印象深刻，期待將所見所學帶回校園分享；新甲國小劉容枝老師認為，「對海洋多一分了解，便多幾分樂趣」；瑞祥國小洪鈺櫻老師則盛讚展館知識與地質景觀的震撼結合；前金國小孫秀琴主任在探索壽山石灰岩與參與淨灘行動中，感受到知性學習與服務行動並行的充實；壽齡國小郭庭芳主任從「廢棄桶上的茗荷」看見自然與人為交織的現場，深刻體會守護海洋的急迫性；溪寮國小林秋環校長指出，這次踏查成功將OSS教材中的「棲息地」概念轉化為具體可觀察的教學素材，有助引導學生反思人類行為與海洋環境之間的關係。

陳麗鈞校長強調，高雄市海洋素養種子教師團隊將持續秉持「以初心守望大海，成為愛海行動家」的精神，透過不斷增能與實踐，把第一手的海洋感動帶回校園，陪伴學子從認識海洋、親近海洋到守護海洋。