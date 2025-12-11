高市消防局榮獲全國高級救護技術員訓練第1、3名

高雄市消防局中華消防分隊隊員黃子寧(右)與六龜消防分隊隊員盧建豪（左），參加內政部消防署「第11期高級救護技術員（EMT-P）訓練」，分別以總成績第1名及第3名的優異成績結訓，圖中為緊急救護科長陳俊宏。

記者鐘敏綺／高雄報導

高雄市消防局中華消防分隊隊員黃子寧與六龜消防分隊隊員盧建豪，參加內政部消防署 「第11期高級救護技術員（EMT-P）訓練」，分別以總成績第1名及第3名的優異成績結訓 。

這次訓練由內政部消防署委託台大醫院雲林分院辦理，參訓的48名學員皆是全台各地的消防救護佼佼者；高雄市消防局計遴選15名具備EMT-2資格的優秀同仁參訓 ，在長達近一年的高壓學習與嚴格甄試下，來自中華消防分隊的黃子寧與六龜消防分隊的盧建豪，在學科理論與實務技術的雙重考驗下脫穎而出，勇奪第1及第3名的殊榮，實屬不易，也證明了高雄市救護人員紮實的底蘊與追求卓越的決心 。

高雄市消防局表示，高雄市113年的緊急救護出勤件數已達160,102次，救護需求日益繁重，同仁的優異表現是該局持續進步的動力，未來將持續投入資源深化專業培訓，讓更多高級救護技術員投入第一線，全面提升到院前緊急救護品質，用最專業的技術守護每一位市民的生命安全 。