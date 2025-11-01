高市消防局第三大隊聯手中鋼鋁業 演練災時應變能力

高市消防局第三救災救護大隊在中鋼鋁業舉辦聯合演練。 圖：高雄市消防局/提供

[Newtalk新聞] 為提升廠方自衛編組自主應變能力及強化消防人員救災技能，高雄市政府消防局第三救災救護大隊，日前在中鋼鋁業股份有限公司舉辦聯合演練，使員工能迅速有效執行通報、初期滅火及避難引導等任務， 並進一步強化消防及義消人員的戰技戰術及支援整合默契。指揮官與幕僚群更優化人員安全管制及指揮調度程序，全面提升整體救災效能，為保障市民生命財產安全提供更有力的保障。

訓練情境設定為中鋼鋁業股份有限公司軋鋼廠區內部發生火警，且疑似有人員受困。消防局接獲通報後，立即派遣十餘輛各式消防車及消防機器人、空拍機前往現場搶救。抵達現場後，消防隊與廠方救災資訊權並掌握受困人員的位置，隨即派遣搜救人員進入廠房內搶救，其他救災人員則同步佈署水線進行滅火攻擊及火場防護。同時，現場指揮官指派中隊及大隊幕僚負責救災人員管制、水源調度及整合現場資通訊，確保救災指揮體系順暢運作。

高雄市政府消防局表示，期盼透過此次聯合訓練，在模擬火災與人員受困情境下，不僅提升中鋼鋁業公司員工的災時應變能力，消防人員也藉此提升戰技戰術、指揮調度能力，進一步強化整體救災效能。此外，還動員廠方自設消防隊及救災救護義消共同參與，培養彼此支援默契，熟練各項救災、救護及裝備操作技能，共同守護市民生命財產安全，打造幸福平安的城市。

