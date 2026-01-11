高市消防局那瑪夏消防隊深入教會宣導防火觀念 強化社區防災意識

為提升轄內居民防火安全意識、降低火災發生風險，高市府消防局那瑪夏分隊於今(十一)日上午前往轄內臺灣基督長老教會-民權教會，利用聚會時段向教友進行防火及防災宣導，期盼透過面對面溝通方式，強化民眾正確用火、用電觀念，共同守護生命與財產安全。(見圖)

消防人員在宣導中針對居家常見的用電設備、瓦斯使用及環境安全進行重點說明，提醒民眾注意老舊電線、延長線超載及火源使用安全，並講解防範一氧化碳中毒的方法，同時宣導「人離火熄、電器不用即拔」等防火原則；現場亦介紹住宅用火災警報器的功能與重要性，並安排CPR急救操作教學，提升民眾自救互救能力。

那瑪夏分隊分隊長王登勳表示，教會是部落居民重要的聚集場所，定期聚會人數眾多，透過深入教會進行防火宣導，不僅能將防災知識傳遞給更多族人，也有助於提升社區整體防災意識；期盼藉由持續推動防火教育，讓安全觀念落實於日常生活中，降低災害發生機率。