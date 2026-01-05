高市涉霸凌官員列教育部「反霸凌人才庫」！柯志恩：什麼意思?

高市涉霸凌官員退休後仍列在教育部「反霸凌人才庫」!柯志恩痛批教育部什麼意思?(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩今指出，多年前高市衛生局某主管涉及霸凌後被降調、聽說去年退休，但她發現該主管姓名仍列在「反霸凌人才庫」，公開點名教育部痛批這什麼意思？

柯志恩今偕同高市議會國民黨團，針對高市心衛之狼事件提出批判與建議，同時提到多年前衛生局心衛中心另名涉及霸凌下屬(要求部屬下跪) 的官員，事後先被降調、聽說去年已提前退休，但主管的姓名卻仍列在「反霸凌專區人才庫」當中？

廣告 廣告

柯志恩公開譴責教育部，這位官員的名字既然大辣辣擺在教育部反霸凌專區的人才庫當中，「意思是什麼」？你未來要讓任何地方巡迴反霸凌的演講，可以從人才庫當中找尋，她痛批教育部不是失能、是什麼？

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國學美國對賴清德實施「斬首」？ 矢板明夫：這種擔憂是多餘

嗆美國不敢打委內瑞拉！萬人朝聖周錫瑋、謝寒冰「打臉影片」

臉好腫！美國生擒馬杜羅 「這些人」曾說委國用中製雷達要老美有種試試

委內瑞拉有Su-30戰機還有多款防空飛彈 但都被美軍「打假的」

