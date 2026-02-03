高市清潔員毆長者 事後還反告見義勇為男大生 陳其邁、學生給回應

高雄市 / 林彥廷 綜合報導

高雄市長陳其邁今（3）日在市政會議前公開表揚2名學生，一名是先前以腳踏車護送身障者過馬路的鳳山國中學生江詠恩；另一名是簡姓大學生，日前出手相助壓制高雄市環保局馬姓清潔隊員。針對馬男無保請回、反告傷害的部分，簡男今日受訪表示，是他的權益，會不會告成功就看後面的程序，自己也會對他提告傷害。

事情發在1月底，馬男騎著電動自行車逆向行駛，撞倒一對夫妻，70歲老翁隨即表示要報警，此舉卻讓馬男理智線斷裂，瘋狂老翁頭部，老翁無力反抗只能不斷護住頭部，臉部、上衣全是鮮血。

此時簡男見狀上前制止，而馬男對簡男出手攻擊，簡男反抗後將馬男壓制在地，員警隨後到場，依傷害罪現行犯將馬男當場逮捕，移送橋頭地檢署偵辦。

而馬男的身分隨後也曝光，他擔任環保局清潔員27年，不僅是當地頭痛人物，多次鬧上警局，去年10月還曾無故拿磚頭作勢攻擊正要上班的民眾。

記者今日提問，「馬男事後無保請回，事後還反告傷害，心情如何？」簡男回應，這是他的權益，無保的部分台灣的法律可能現在就是這樣，希望會改正，被反告是一定會擔心的，但當下也沒做出什麼反擊，就只是讓他不要動、傷到自己而已，會不會告成功就看後面的程序，自己也會對他提告傷害。

陳其邁表示，簡男見義勇為，表現冷靜勇敢，阻止危害擴大，有關環保局職工，行為非常不應該，環保局也立刻進行懲處，除暫停工作外，也移送考績會審議。

陳其邁提到，此事涉及刑事犯罪部分，希望檢方能盡速加以釐清，後來也衍生彼此互告，同時也將簡姓學生蒐集到的證據交給檢方，就交由司法釐清判斷。

