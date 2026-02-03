高市清潔員逆向撞人還打學生！陳其邁怒斥：絕對不寬貸

高雄市長陳其邁（左）今公開表揚出手制止暴力的大學生簡司宇。（柯宗緯攝）

高雄市環保局馬姓清潔隊員日前逆向騎乘電動自行車，撞倒一對70歲老夫妻後，不僅未道歉，還情緒失控動手毆打，甚至攻擊上前制止的21歲大學生簡司宇，引發社會譁然。市長陳其邁今（3）日在市政會議中，公開表揚兩名見義勇為的學生，包括出手制止暴力的簡司宇，以及默默護送身障人士過馬路的鳳山國中三年級學生江詠恩，並痛批涉案環保局職工行為「非常非常不應該」，強調市府已立即啟動懲處程序，絕不寬貸。

陳其邁表示，今天藉由市政會議公開表揚兩名學生發揮社會良善的精神，非常值得大家學習。簡司宇在衝突當下展現冷靜與勇氣，成功阻止事態惡化，也協助阿公、阿嬤免於進一步傷害；而江詠恩在放學途中，眼見行動不便的身障人士過馬路，即時當時已經是紅燈，他仍主動牽著腳踏車站在對方身旁，一路陪同通過馬路，展現善良與勇敢。

廣告 廣告

高雄市長陳其邁（中）今公開表揚鳳山國中學生江詠恩（右二）默默護送身障人士過馬路。（柯宗緯攝）

針對涉案的馬姓環保局職工，陳其邁直言，其在下班期間於公共道路發生攻擊行為，實在「非常不應該」。環保局已第一時間暫停其工作，並移送考績會議處理；涉及刑事責任部分，則交由司法單位進一步釐清。至於後續雙方互告，相關事證已送交檢方，尊重司法調查與判斷。

簡司宇表示，能在市政會議中被表揚感到榮幸，也希望大家在見義勇為的同時注意自身安全。對於涉案男子無保請回，他坦言一定會擔心，但尊重司法程序，相信法律會給出答案。簡司宇的父親也說，孩子只是做了一個良善市民該做的事，後續將理性面對，一切交由司法處理。

江詠恩的母親受訪時表示，看到影片的第一時間相當感動，孩子本身個性溫暖、善良，加上學校長期強調品格教育，讓孩子將「樂於助人」內化成自然反應。江詠恩則謙稱，當時只是擔心對方來不及過馬路、可能發生危險，才會站在旁邊陪著一起走。

更多中時新聞網報導

葉芷妤來台拍片被讚寶藏女孩

國英非選題要高分 有邏輯別錯字

簡嫚書追查《世紀血案》NG18次