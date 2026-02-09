「高市炫風」助自民黨獲壓倒性勝利！ 沈榮欽：這場勝選讓「這群人」一夕遭打臉

日本8日舉行眾議院改選，由首相高市早苗所率領自民黨不但在眾院取得單獨過半席次，甚至還超越提出憲法修正案三分之二席次。 圖：翻攝自自民黨官網

[Newtalk新聞] 日本昨日舉行眾議院改選，由首相高市早苗所率領自民黨不但在眾院取得單獨過半席次，甚至還超越提出憲法修正案三分之二席次，使得高市早苗成為本次大選最大贏家。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽今（9）日除了解析高市早苗細膩的外交能力之外，也直言這場勝選讓中天與親中名嘴一夕遭打臉。

根據《NHK開票速報》，自民黨在眾院選舉中取得316席，與自民黨共組聯合政府的日本維新會則取得36席，兩黨相加起來總共取得352席，其席次數量可單獨提出憲法修正案。反倒是第二大黨「中道改革連合」從改選前167席，大幅下降至49席，包括前首相枝野幸男、小澤一郎、「中道改革連合」共同幹事長安住淳、以及前日本眾議院副議長海江田萬里等黨內大咖皆在這次大選落敗。

廣告 廣告

沈榮欽表示，選前配合中國瘋狂攻擊高市早苗的中天新聞，因高市未有訪中計畫，說G7其他六國領袖都已經或即將造訪，日本遭到遺棄，去訪中國的國家又被說成猶如朝貢般卑屈，如今和名嘴一起遭到日本選民打臉，不亦快哉。

他指出，高市早苗是肢體語言最豐富的日本首相。在中國等其他國家，往往是習近平站定位，訪問趨前握手致意。高市卻是迎上前去，接近訪客時加快腳步，臉上充滿笑意，讓賓客充分感受尊重。不僅見其他國家元首如此，連見魏哲家也如是。尤其她在G20峰會猶如花蝴蝶，全場遊走，和各國領袖相談甚歡，和義大利總理梅洛尼更如閨蜜般親密，直呼其名。既能和西方元首交好，又懂得東方國家禮儀，出入東西之間，無入而不自得，實在厲害。

沈榮欽表示，考量高市並非出身豪門或政治世家，也沒有出國讀過書，只在美國國會工作過一年，就能有此表現，實在驚人。而在美國川普訪日時，她在美軍艦艇上一時興起，笑著舉手轉圈圈，對川普十分受用，更是開創日本首相之先河。「當然，中天和中國媒體嘲諷她舉止不宜，有失國體，又說G20峰會上，沒能和中國總理李強會談，便是失敗云云，如此見地，不必當真。」

他也恭賀高市與自民黨獲得罕見大勝，高市出手時機之準與堅定，充分展現其身為政治家的判斷力與領導力，安倍晉三目光如炬。而唯一令沈榮欽遺憾的是，同時在高市內閣擔任外交副大臣的好友，竟然在自民黨大勝中意外落馬，難以置信。「希望好友能夠保存實力，徐圖東山再起，加油！」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

吳瑟致觀點》高市政權日本無敵！台灣在這股風潮的趨勢中 應主動這樣做…

高市早苗歷史性勝利！蔡英文：一定能帶領日本強而有力地向前邁進