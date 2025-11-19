高市為何惹怒中國？ 專家曝關鍵：核心利益丟不起





日本首相高市早苗發表「台灣有事」說法，引發中日緊張局勢升溫，不僅中國駐大阪總領事薛劍曾放話，聲稱「擅自闖入的骯髒頭顱就該毫不猶豫斬掉」，中國官方也透過外交、觀光等多種途徑施壓，就連日本國內也有不同聲音，部分觀點認為不該挑動中國的敏感神經，但根據政治工作者周軒的說法，中國的反應之所以如此劇烈，其實害怕的不是日本而是「不願激起強硬態度」，擔心因此帶動台灣抗中情緒高漲。

周軒在臉書發文表示，高市早苗拋出「台灣有事論」之後，事件目前仍在發酵，中國透過更種途徑施壓，包括藉由正式外交管道給日本難看，還對日本發出旅遊警示，更在聯合國大會上質疑日方沒資格尋求擔任常務理事國，還奉勸國民別到日本留學，甚至揚言禁止出口稀土給日本，態度可謂非常強勢。

廣告 廣告

根據他描述，日本國內對台海議題也並非完全一致，部分政界及學界人士持保留立場，但最新民調顯示多數日本民眾支持政府的安全政策，例如《共同社》11月中旬進行的全國性調查顯示，針對「台灣有事」是否構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，大約48.8%的受訪者表示贊成（含傾向贊成），反對者有44.2%，此外高市提出的提升防衛費方案也獲得60.4%支持，反對比例為34.7%，顯示高市的強硬立場在日本社會具有一定民意基礎。

周軒提到，在國安議題受到關注之際，日本媒體也相繼對中國最新航母「福建號」進行報導，包括《產經新聞》就撰文指出，如果「福建號」在台海情勢中企圖阻止美軍介入，日本防衛省可能與美方協同採取行動，必要時不排除採用「將其擊沉」的戰略選項，外姊姊讀日媒做出這類論述並非巧合，與日本政府與民間對區域安全的憂慮密切相關。

周軒強調，台灣內部也對高市早苗的言論有不同生意，但根據他推測，中國強烈反彈的真正原因並非僅針對日本，而是擔心日本明確表態後，可能刺激台灣社會更加傾向支持抗中立場，真正在意的不是日本本身，而是日方態度可能帶動台灣與國際社會形成更堅固的安全網，「這才是中國的核心利益，這才是中國丟不起的。」

根據他研判，下一個觀察指標是高市早苗是否會到靖國神社參拜，目前已有日媒放出風聲，預估又將掀起中國反彈，目前已有中國學者呼籲應該禁止「一年內去過靖國神社的人入境中國」，顯示日中關係短期內恐難降溫，後勢發展仍待觀察。

（封面示意圖／翻攝自高市早苗的X帳號）

更多東森財經新聞報導



台積電羅唯仁捲洩密案！高檢署分他字案調查

「普發1萬」已領取？ 她ATM領不到急報案 真相曝光糗了

撤銷羅唯仁「工研院院士」？ 龔明鑫回應了