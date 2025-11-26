高市熱線川普曝「關鍵訊息」！他揭電話外交「3結論」

政治中心／于士宸報導

日本首相高市早苗月初提出「台灣有事即日本有事」言論，引發中方強烈反應，中日關係持續緊張之際，中國國家主席習近平24日主動致電給美國總統川普，進行了約一小時的電話會談，提及近期美中關係及台灣問題；隔日（25），川普也與日本首相高市早苗通話。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫分析這場電話外交劇總結來說有「3個清楚結論」。





高市早苗熱線川普曝「關鍵訊息」！他揭電話外交「3結論」：日沒有要給中台階下

日本首相高市早苗「台灣有事」發言，引發日中關係緊張。（圖／翻攝自高市早苗X）

廣告 廣告





日相高市早苗日前指出，若台灣遭到侵略，日本也將陷入存亡危機，自衛隊就能行使集體自衛權；此番「台灣有事」發言引起中國不滿，繼呼籲公民「近期暫勿前往日本」後，中方19日再以「放射線檢驗不充分」為由，向日本通報停止進口水產品，雙方關係逐漸緊張。24日，美國總統川普在和習近平通話後，隔日火速致電給日本首相高市早苗，說明他稍早和習近平之間的對話內容，至於細節內容為何？有沒有提到台灣？高市早苗不願多做證實，僅說外交互動不便透露。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫今在臉書發文，表示由中國發布的新聞稿裡沒有「應邀」兩字，從這樣的細節中可見，多半是北京「主動致電」，疑似中方因對日「懲戒」手段無效，反而還讓高市支持率節節高升，「只好轉頭去敲華盛頓的門，希望美國老大出手『管一管你們家高市早苗！』」。矢板明夫指出，這次中國透過美國想間接逼日本讓步，明顯失敗，日方在通話結束後無作為甚至無對外透露電話內容，這本身就透露了關鍵訊息，如果美方真的替中國施壓，日本政府通常會立即釋出一些緩和性的聲明，至少做做表面工夫。可這次一點動靜都沒有，「完全沒有要給北京台階下的意思」。不過，矢板明夫也分析，值得人們注意的則有「3個清楚結論」。





高市早苗熱線川普曝「關鍵訊息」！他揭電話外交「3結論」：日沒有要給中台階下

矢板明夫（右）總結這場外交電話劇，列出三點結論，指「中國自己把台灣議題送上國際舞台了」。（圖／翻攝自矢板明夫臉書、美聯社提供）





矢板明夫總結這場外交電話劇，列出三點結論。第一，「中國對日本的制裁與強烈反擊完全沒奏效，甚至意外幫高市加了分，迫使北京不得不向美國求助，顯示手上的牌已經打到見底」；第二，「中國試圖透過美國向日本施壓的策略也徹底失敗，沒逼動日本半寸」；最後第三，也是最深遠的一點，矢板明夫指出這次電話外交的重點其實是「中國自己把台灣議題送上國際舞台了」，表示北京長期以來最堅持的一句話就是「台灣問題純屬中國內政，外國不得干涉」，但這次，正是北京主動向美國提起台灣議題，希望美方出面處理日本的涉台言論，只要中國讓美國介入，就再也很難把台灣議題說成單純的「家務事」了。他分析這不僅是一個象徵，更意味著未來台灣議題的討論、施壓、談判，很可能都不再侷限於兩岸，而是會持續牽動美日甚至更多國家。總結來說就是，「台灣議題已實質上國際化。既然中國已經親手把美國拉進來，今後就再也回不去『內政不容干涉』的老框架了」。





原文出處：高市早苗熱線川普曝「關鍵訊息」！他揭電話外交「3結論」：日沒有要給中台階下

更多民視新聞報導

中再拋「有權追究日本歷史罪行」！日網挖「這1事」狠酸

他對比「高市、黃國昌」！點名「這2人」不足領台前行

中客「50萬張赴日機票」遭取消！他揪小粉紅愛國「真相」

