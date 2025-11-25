高市熱線川普釋關鍵訊息「沒要給中國台階下」 他揭外交電話劇3結論

國際中心／林昀萱報導

川普和習近平通話後不久也致電高市早苗，矢板明夫分析外交電話劇3結論。（圖／翻攝自日本首相官邸官網）

在中日關係因「台灣有事」答辯急速惡化之際，美國總統川普在和習近平通話後，也於25日與日本首相高市早苗通話。印太戰略智庫執行長矢板明夫也分析這場外交電話劇有三個清楚結論。

高市早苗先前於國會上表明「台灣有事可能構成日本的存立危機事態」，引起中國強烈反彈，中日摩擦急速升溫，甚至擴及外交與旅遊層面。日本政府與執政黨內已有聲音擔憂「問題若長期化將衝擊雙邊關係與經濟」。面對外部壓力，高市早苗透過與川普的通話，意在獲得美方更多理解與支持，並藉此對外強調日美同盟在現階段的重要性與緊密性。

矢板明夫也在臉書談及這場引發熱議的通話，中國發布的新聞稿中沒有寫「應邀」兩字，可見多半是北京為高市早苗日前對台海強硬發言主動致電川普，因啟動各種對日「懲戒」手段無效，高市早苗不但毫髮無傷支持率還不斷往上升。「這下中國顯然沒牌可打了，只好轉頭去敲華盛頓的門，希望美國老大出手『管一管你們家高市早苗』」。川普也在接到習近平電話不久後就和高市早苗通話，至於兩人談了什麼？高市語焉不詳。矢板明夫認為，這本身就透露關鍵訊息：「如果美方真的替中國施壓，日本政府通常會立即釋出一些緩和性的聲明，至少做做表面工夫。可這次一點動靜都沒有，完全沒有要給北京台階下的意思。這次中國透過美國想間接逼日本讓步，明顯失敗。」

矢板明夫總結這場外交電話劇有三大清楚結論。第一，中國對日本的制裁與強烈反擊完全沒奏效，甚至意外幫高市加了分，迫使北京不得不向美國求助，顯示手上的牌已經打到見底。第二，中國試圖透過美國向日本施壓的策略也徹底失敗，沒逼動日本半寸。第三，也是最深遠的一點，台灣議題已實質上國際化。既然中國已經親手把美國拉進來，今後就再也回不去「內政不容干涉」的老框架了。

