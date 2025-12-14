大高雄不動產建築開發商業同業公會與社會局攜手協助弱勢家戶修繕，讓弱勢家戶住得更放心；公會李正聰理事長協同傳田公司、泓基工程有限公司、正峰行、冠嶺有限公司及三葉造漆工業股份有限公司經過了解、評估，不遠千里到北高雄茄萣區幫助弱勢家庭，在短短三周內從場勘、估價、泥作、防水施工、粉刷，不畏颱風攪局，完成屋頂補強及防水，讓家戶住得更安心。（見圖）

社會局說明，楊家姊妹是社會局關懷的脆弱家庭個案，姊妹兩在父母亡故後互相照顧，妹妹受傷後無法工作，姐姐也年邁在家，家中經濟陷入困窘，又遇房屋毀壞，下雨時屋內也在下小雨，讓楊家姊妹身心俱疲；楊家姊妹很感動的說，非常感謝公會這麼細心又迅速的提供專業的協助，讓原本焦慮擔心的心情終於有了避風港，以後可以每天都好好睡覺了。

社會局蔡宛芬局長特別感謝高雄市大高雄不動產開發商業同業公會結合企業秉持回饋社會的精神，熱心公益，發揮善心運用自己的專業持續與社會局公私協力幫助弱勢家戶，期盼未來有更多民間團體及企業，一同打造善的循環、造福社會。