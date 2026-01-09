高市營養午餐免費急轉彎 李雅靜批市府決策搖擺不定

市議員李雅靜表示，她支持營養午餐免費，但不能接受市府搖擺不定的決策態度。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員李雅靜九日表示，她支持營養午餐免費，但不能接受市府搖擺不定的決策態度。

李雅靜說，台北市長蔣萬安宣布今年起公立國中小學營養午餐免費後，全台多個縣市陸續跟進！高雄市教育局面對媒體，還在嘴硬強調「使用者付費」，不到廿四小時，馬上大轉彎宣布，高雄也要免費。

李雅靜進一步說，營養午餐免費，她完全支持！但這樣搖擺不定的決策過程，讓人無法理解，更諷刺的是，市府寧願演唱會不收場租、花大錢補貼大型活動，卻一開始不願意讓孩子免費吃營養午餐，這不是沒錢的問題，而是預算怎麼花、價值怎麼選的問題。

她質疑，一個攸關全市學童、家長、學校運作的重大政策，到底是經過完整評估？還是看風向、被輿論打臉後才倉促改口？如果還堅持「使用者付費」，那突然轉彎，是原則不重要了？還是原本的說法根本只是敷衍？

李雅靜認為，政策不能用「今天說不行、明天說可以」來治理城市。她支持孩子吃得好、吃得安心，但她更要求市府把話說清楚、把帳算明白、把決策站穩。

李雅靜強調，今天是營養午餐，明天還會有多少政策，在同樣的搖擺中被犧牲？高雄需要的是有準備的市政，不是被打臉後的轉彎。